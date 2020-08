Bärbel Kraemer

Bad Belzig Der Leiter des städtischen Bauhofes, Frank Okowiak, ist jetzt noch mobiler als bisher. Ab sofort ist er mit einem nagelneuen Ford Transit Courier in der Kernstadt und in den 14 Ortsteilen unterwegs. Das Auto ist zwar nicht im typischen orange der übrigen Bauhofflotte lackiert, dafür aber durch die Firmenlogos der Fahrzeugsponsoren auf dem weißen Lack nicht minder auffallend.

Am Dienstag übergab Bürgermeister Roland Leisegang offiziell den neuen Kleintransporter, der der Stadt in der Anschaffung keinen einzigen Cent kostete. Vielmehr wurden die Mittel für das Auto durch die Firma Mobil Sport- und Öffentlichkeitsarbeit GmbH aus Neustadt an der Weinstraße eingeworben, die bei Unternehmen in der Stadt und den Ortsteilen sprichwörtlich "Klinken putzte". Für das Fahrzeug-Sponsoring konnten die Bad Belziger Stadtwerke, die Bewog, die Fläminger Putzperlen, die PG Flämingrind e.G. Kranepuhl, die Glaserei Gauruhn, die Landbäckerei Edgar Albe, die Elektro Knape GbR, das Autohaus Schmidt GmbH, Optikermeisterin Juliane Dschurny, das Sicherheitsfachgeschäft Frances Nitschke, die Praxis für Ergotherapie von Katharina Maler, die DuckTec Brüterei GmbH, der Autodienst Müller sowie die Firmen Trockenbau und Zimmerei Tietze GmbH und GP Getränkepartner Kräft & Sohn gewonnen werden.

Mit deren Firmenlogos auf dem Wagen fährt Frank Okowiak jetzt zugleich Werbung - bei Abstimmungsfahrten ins Rathaus, bei der Kontrolle von Baustellen und bei Fahrten in Kitas und andere Einrichtungen. Einige Vertreter der genannten Unternehmen waren der Einladung von Bürgermeister Leisegang zur Fahrzeugübergabe gefolgt. Aus den Händen des Rathauschefs erhielten sie bei der Gelegenheit Urkunden für ihr Engagement.

Die in der Pfalz ansässige Firma Mobil Sport- und Öffentlichkeitsarbeit GmbH sorgte damit bereits zum zweiten Mal dafür, dass die Fahrzeugflotte der Stadt Bad Belzig Zuwachs erhält. Erstmalig kam die Stadt Mitte der 1990er Jahre in den Genuss eines Autos, dass nicht aus der Stadtkasse finanziert werden musste.

Der neue Ford Transit hat einen Wert von knapp 15.000 Euro; die Stadt ihrerseits trägt mit der Übernahme des Fahrzeugs die Versicherungs- und Betriebskosten.

"Am 21. Juli haben wir das Auto aus Neustadt abgeholt", sagte der Leiter des städtischen Bauhofes bei der Übergabe. Der Tachostand wies bei der Übernahme gerade einmal 14 Kilometer aus. Mittlerweile sind es schon fast 1.300 Kilometer.