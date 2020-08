Marco Winkler

Schwante (MOZ) Schwantes Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BFO) hält am für den 29. August geplanten Dorffest fest. "Aufgrund rückläufiger Infektionszahlen in Brandenburg und um das gesellschaftliche und kulturelle Leben in der Gemeinde wieder zu beleben", soll es in reduzierter Form und unter Auflagen stattfinden, teilt er mit. Geplant ist es von 19 bis 23 Uhr in einem 2 900 Quadratmeter umfassenden Teilbereich des Schlossparks. Es spielt die Live-Band The Taylors" aus Berlin. Die Auflagen im Überblick:

Maximal 300 Personen dürfen teilnehmen. Anmeldungen sind unter www.kraemer-forst.de notwendig. Registrieren sich im Vorfeld weniger, besteht die Chance, am Festtag noch Einlass gewährt zu bekommen.

Ein Aushang weist darauf hin, dass Personen, die Kontakt zu Infizierten hatten oder entsprechende Symptome vorweisen von der Veranstaltung ausgeschlossen sind.

Die Einlasskontrolle wird von Mitarbeitern der Gemeinde und einer Security-Firma durchgeführt. Personaldokumente sind bereitzuhalten. Besucher erhalten einen leuchtenden Neon-Button. Wer keinen hat, wird vom Platz verwiesen.

Es gilt die Abstandsregel. Gartentische und Stühle sind auseinander gestellt. An den Bänken werden Sitzflächen gekennzeichnet. Von zusammengehörigen Personengruppen können Tische reserviert werden.

Alle Besucher müssen eine Maske vorweisen können und diese beim Betreten der Räume im Backsteinhaus und auf dem WC benutzen. An den Eingängen steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Unter anderem Toiletten und Türgriffe werden regelmäßig gereinigt.

Die Anzahl der Personen auf der Tanzfläche soll gesteuert werden (offenbar mit farblicher Kennzeichnung).

Getränke werden in Flaschen verkauft. Für Weingläser stehen ausreichende Kapazitäten zum Spülen zur Verfügung.