Brandenburg Der Vorstand des CDU Kreisverbandes Brandenburg an der Havel hat in dieser Woche beschlossen, Dr. Dietlind Tiemann für den Wahlkreis 60 zur Bundestagswahl 2021 zu nominieren. Vorstandsmitglied Steffen Scheller erklärt zu Entscheidung des Vorstands: "Dietlind Tiemann ist eine starke Stimme für unsere Stadt und unsere gesamte Region. Als frühere Oberbürgermeisterin kennt sie die Menschen und die gesamte Region sehr genau und bringt ihre Erfahrung für die Anliegen der Bürger vor Ort auch in Berlin mit ein. Wie wichtig es für unsere Region ist, eine starke Vertretung auch in der Bundespolitik zu haben, zeigt zum Beispiel das erfolgreiche Engagement von Dietlind Tiemann für die Ansiedlung des bundesweit größten Ausbildungsstützpunktes des THW in Brandenburg an der Havel."

Dietlind Tiemann, geb. 1955 ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Sie war Unternehmerin und Landesvorsitzende des Wirtschaftsrates Berlin-Brandenburg, von 2003-2017 Oberbürgermeisterin von Brandenburg an der Havel und wurde 2017 in den Deutschen Bundestag gewählt. Der Wahlkreis 60 umfasst unter anderem die Stadt Brandenburg an der Havel sowie Teile von Potsdam-Mittelmark, dem Havelland und Teltow-Fläming.