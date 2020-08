Juliane Keiner

Lehnin (moz) Am Wochenende ist in Lehnin was los! Am Sonnabend, 22. August, und am Sonntag, 23. August, laden das RKZ Lehnin, inhouse Berlin und Havel Fensterbau zu Familienfest plus Party auf das Gelände des Reifen-Kfz-Zentrum in der Alten Michelsdorfer Straße ein. Unter dem Motto "Sommer - Sonne - Sonnenschein" wird gefeiert.

Beginn ist jeweils 14.00 Uhr. Geboten werden Spiel und Spaß zum Beispiel auf der Hüpfburg oder beim Geschwindigkeitsschießen. Die Gäste können sich mit Airbrushtattos verschönern lassen und die Krahner Feuerwehr ist vor Ort. Kaffee und Kuchen wird von der Kita Kinderland angeboten, das Team "Grillkules" bietet kulinarisches vom Grill. Kalte Getränke und Cocktails ergänzen das Angebot. Das Nachmittagsprogramm ist kostenfrei.

Am Sonnabend wird ab 20.00 Uhr getanzt und gesungen. Für Stimmung sorgen ein Helene Fischer- und ein Andreas Gabalier Double. DJ Percy wird im Anschluss daran auflegen. Partystimmung ist garantiert. Der Eintritt für das Abendprogramm kostet 5,50 Euro.

Am Sonntag wird ab 10.00 Uhr zum Frühshoppen mit Blasmusik geladen. Dazu gibt selbstverständlich deftige Speisen.