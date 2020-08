MOZ

Ostprignitz-Ruppin Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke kandidiert im kommenden Jahr erneut im Wahlkreis 56 für den Deutschen Bundestag. Am Mittwoch nominierte ihn seine Partei in Kyritz zum dritten Mal in Folge als Direktkandidaten. Es gab keine weiteren Bewerber. Der Neuruppiner betonte in seiner Rede, dass er schon viel für die Region erreichen konnte, aber noch lange nicht am Ziel sei. "Es gibt noch jede Menge zu tun, beispielsweise in der Infrastruktur, beim Mobilfunkausbau oder bei der weiteren strukturellen Förderung des ländlichen Raums", so Steineke. Kämpferisch fügte er an: "Alle guten Dinge sind drei. Ich möchte 2021 wieder das Direktmandat gewinnen." Zu seinem Wahlkreis gehören die Landkreise Ostprignitz-Ruppin und Prignitz sowie die Havelländer Kommunen Nauen, Nennhausen, Rhinow und Friesack.