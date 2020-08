Klaus D. Grote

Leegebruch (MOZ) Für eine Millisekunde war in Leegebruch am Donnerstag um 8.30 Uhr der Strom weg. In der Gartensiedlung dauerte der Stromausfall dagegen eine knappe Stunde. Der Grund: ein freiliegendes Stromkabel wurde versehentlich durchtrennt.

Das Kabel am ehemaligen Durchlass Kirchhofstraße wurde während Mäharbeiten des Wasser- und Bodenverbandes durchtrennt, teilte die Gemeindeverwaltung mit. Kurzfristig wurde der Schaden überbrückt. Repariert werde das defekte Kabel am Freitag.

Die Neuverlegung der Leitungen sei zuvor bereits mit dem Stromlieferenten Edis abgestimmt worden, konnte allerdings noch nicht umgesetzt werden. Zukünftig würden die Leitungen unter dem Durchlass liegen, informierte die Verwaltung. Alle weiteren dort liegenden Leitungen würden ebenfalls umverlegt. Die Abstimmung durch die Gemeinde sei bereits erfolgt, die Umsetzung stehe aber noch aus.