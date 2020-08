HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein 62-jähriger Fußgänger ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf dem Radweg zwischen Marwitz und Hennigsdorf verletzt worden.

Der Mann war mit einer Gruppe auf dem Weg in einen nahegelegenen Wald, als er gegen 8.20 Uhr von einem 55-jährigen Radfahrer angefahren wurde. Der Radfahrer und der Fußgänger stürzten. Beide wurden verletzt, der Fußgänger sogar so schwer, dass er zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste, berichtete die Polizei am Donnerstag.