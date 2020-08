Anett Zimmermann

Seelow (MOZ) Eine siebte Klasse des Gymnasiums auf den Seelower Höhen mit 28 Schülern ist am Donnerstagvormittag in die häusliche Isolation geschickt worden. Das bestätigte Thomas Berendt, Pressesprecher des Landkreises Märkisch-Oderland, gegenüber dieser Zeitung.

Hintergrund ist, dass einer der Schüler der Seelower Bildungseinrichtung positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist. Die Infektionskette lasse sich klar auf die aktuellen Fälle am Frankfurter Karl-Liebknecht-Gymnasium zurückführen, erklärte Thomas Berendt auf Nachfrage. Drei Lehrer und vier weitere Schüler des Seelower Gymnasiums, die privaten Kontakt zu dem Siebtklässler hatten, hätten sich ebenfalls in häusliche Isolation begeben müssen.

Für die betroffenen Kontaktpersonen seien Abstriche in der kommenden Woche in Vorbereitung. Frühere Tests seien aufgrund der Zeitschiene nicht sinnvoll und würden die Gefahr von gegebenenfalls falsch-negativen Testergebnissen in sich bergen.

Landrat Gernot Schmidt erklärte: "Ich bin mir sicher, dass wir mit den schnellen und gezielten Maßnahmen, die Infektionsketten in diesem Fall unterbrechen und die Risiken für andere minimieren konnten. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat in den vergangenen Monaten immer wieder unter Beweis gestellt, dass Besonnenheit und umsichtiges Handeln der Schlüssel zur Beherrschung des Corona-Geschehens sind."

Seit dem 10. März 2020 sind 231 Personen im Landkreis Märkisch-Oderland an COVID-19 erkrankt, davon sind 220 Personen bereits genesen. In den letzten 7 Tagen gab es 8 Neuerkrankungen. Aktuell befinden sich 78 Menschen in Quarantäne. Das Coronavirus hat in Märkisch-Oderland vier Menschenleben gefordert.

