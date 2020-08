dpa

Bernau (dpa) Ein aus Guinea stammender Einwohner in Bernau wurde am Mittwoch mehrmals von einem Autofahrer belästigt.

Auf seiner Fahrradtour auf der Oranienburger Straße gegen 18.30 Uhr fuhr mehrmals ein Toyota an ihm vorbei, wobei dessen Fahrer jedes Mal den ausgestreckten Mittelfinger in Richtung des Radfahrers zeigte. Der 19-Jährige brachte dies bei der Polizei zur Anzeige. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.