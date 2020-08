Günter Stöckmann

Rathenow Der Handballsport besitzt in Rathenow eine inzwischen 70-jährige Tradition. Als im Jahr 1950 die BSG Mechanik, aus der später die BSG Motor bzw. Optik hervorgehen sollte, gegründet wurde, war die Handball-Sektion eine der ersten Abteilungen des Trägerbetriebs. Das war der VEB Rathenower Optische Werke (ROW). Mitbegründer Heinz Scheppelmann war bis zu seinem Ableben im Jahr 2010 in unterschiedlichen Funktionen aktiv.

Sportliche Wettkämpfe fanden mehr als 60 Jahre lang im Männer-, Frauen-, Jugend- und Schülerbereich statt. Gespielt wurde zu DDR-Zeiten bis hin auf Ebene des damaligen Bezirks Potsdam (Bezirksklasse, Bezirksliga), später teils in der Verbandsliga Brandenburg.

Nach der Umstellung der ursprünglichen Spielweise (Großfeld im Freien) auf Hallenhandball fehlten in Rathenow zunächst entsprechende Hallen. Erst mit Fertigstellung der Havellandhalle konnte dann, entsprechend den Wettspielbedingungen, auch vor Publikum gespielt werden.

In den besten Zeiten gab es in Rathenow etwa 300 Handballerinnen und Handballer. Viel zur Popularität beigetragen haben Kooperationen mit Schulen in und um Rathenow.

In 70 Jahren Rathenower Handballzeit haben sich insbesondere folgende Sportlerinnen und Sportler als Funktionäre, Trainer, Übungsleiter und Organisatoren verdient gemacht: Urgestein Ulla Lorenz, Birgit Slot, Gabi Zielke, Rita Schulz, Petra Schmidt, Heinz Scheppelmann, Egon Mertens, Helge Tessin, Bernd Deutschmann, Klaus Gartschock, Heiko Timme, Günter Stöckmann und Malte Schmiedeberg.

Neben der Teilnahme an nationalen Wettkämpfen gab es auch internationale Gastspiele - etwa in Polen und Tschechien, in den Niederlanden und in Spanien. Erwähnt werden sollten auch die von Ulla Lorenz organisierten Traditionstreffen ehemaliger Handballerinnen seit 1988.

Leider ist der Handball in der havelländischen Kreisstadt Rathenow fast zum Erliegen gekommen. Nur in zwei Schulen wird er noch als Freizeitsport betrieben. Die Männer bildeten zeitweise eine Spielgemeinschaft mit Milow und Premnitz, die nun auch nicht mehr besteht.

Das Jubiläum sollte 2020 viele ehemalige Handballerinnen und Handballer vereinen. Wegen der Corona-Pandemie mussten bereits organisierte Feierlichkeiten abgesagt werden. Die Jubiläumsfeier soll im kommenden Jahr nachgeholt werden.