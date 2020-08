MOZ

Lanke (MOZ) Unbekannte haben am Mittwoch gegen 15 Uhr versucht, ein leerstehendes Gebäude in der Nikolai-Ostrowski-Straße in Lanke in Brand zu setzen.

Da das Feuer durch Zeugen rechtzeitig bemerkt und gelöscht wurde, konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Kräfte der Feuerwehr kamen ebenfalls zum Einsatz. Der Schaden wurde mit ungefähr 400 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.