MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Ein unbekannter Autofahrer hat am 14. August gegen 7.50 Uhr Fahrerflucht begangen, nachdem er in der Scheunenstraße in Bad Freienwalde eine Motorradfahrerin verletzte.

Die Motorradfahrerin fuhr in Höhe des Gymnasiums an einem silberfarbenen Auto vorbei. Der Fahrer hatte zwei Jungen aussteigen lassen und ordnete sich, ohne dies anzuzeigen, in den fließenden Verkehr ein. Doch dabei stieß er mit der Motorradfahrerin zusammen. Sie stürzte und verletzte sich. Der Fahrer des silberfarbenen Auto setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Unfall. Wer hat den silberfarbenen Pkw gesehen? Wer hat die Kennzeichen oder den Fahrer erkannt?

Hinweise nimmt die Polizei in Strausberg, Tel. 03341/3300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.