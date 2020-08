MOZ

Neuruppin Gemeinsam mit den Helios Kliniken hat die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin eine erste deutschlandweite Studie zu Covid-19-Intensivpatienten veröffentlicht. "Die wesentlichen Ergebnisse: Zwei von drei Covid-19-Intensivpatienten in Deutschland müssen künstlich beatmet werden. Jeder dritte beatmete Intensivpatient verstirbt, von den nicht beatmeten Intensivpatienten mit einer Covid-19-Infektion etwa jeder Vierte", berichtet MHB-Pressesprecher Dr. Eric Hoffmann. Die Studie, die in Deutschland die bisher größte ihrer Art ist, wurde von Februar bis Juni durchgeführt und die Ergebnisse jetzt in der internationalen Fachzeitschrift "Clinical Microbiology and Infection" veröffentlicht. Ausgewertet wurden dafür von dem Expertenteam die Daten von allen 1 904 Patienten aus, die seit Beginn der Pandemie in den 86 Krankenhäusern der Helios-Gruppe mit Covid-19 behandelt wurden.

Von den mit einer Corona-Infektion aufgenommenen Patienten musste rund ein Fünftel intensivmedizinisch versorgt werden, erklärt Prof. Dr. Michael Hauptmann, Leiter des Instituts für Biometrie und Registerforschung der MHB und verantwortlich für die statistische Analyse der Studie. Frauen seien dabei mit 16 Prozent deutlich seltener betroffen gewesen, als Männer mit 27 Prozent. "Von den Patienten auf der Intensivstation erhielten 37 Prozent keine Beatmung. Von den Beatmeten starb ein Drittel, im Gegensatz zu nur ungefähr einem Viertel der nicht beatmeten Patienten", so Hauptmann.

"Eine wichtige Erkenntnis aus dem so erstellten Covid-19-Register ist, dass der Krankheitsverlauf bei den in unseren Krankenhäusern aufgenommenen Patienten nicht weniger kritisch ist, als in Ländern wie Italien, Frankreich, Großbritannien und Belgien, in denen verglichen mit der Einwohnerzahl viel mehr Covid-19-Fälle und Covid-19-bedingte Todesfälle auftraten als in Deutschland", sagt Chefarzt Dr. Julius Dengler, Leiter des Helios Covid-19-Registers.