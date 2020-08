MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ein VW-Fahrer ist in der Nacht zum Donnerstag wegen Betrunkenheit vor der Polizei geflüchtet.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle beabsichtigten die Polizistengegen 0.45 Uhr in der Eisenbahnstraße in Fürstenwalde einen VW zu stoppen. Nachdem der Fahrer den Anhaltesignalen folgte und kurz anhielt, fuhr er unvermittelt, mit hoher Geschwindigkeit und ohne eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung los.

Am Stadtpark konnten die Polizeibeamten das Fahrzeug erneut stoppen. Der 19-jährige Fahrer konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis vorlegen, da er nicht im Besitz einer solchen ist. Weil die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnahmen, haben sie einen entsprechenden Test durchgeführt. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,2 Promille an. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und brachten ihn zu einem Arzt, der eine Blutentnahme durchführte.