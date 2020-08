MOZ

Beeskow (MOZ) In der Straße Charlottenhof, Ecke Industriestraße kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall in Beeskow.

Aus bislang ungeklärter Ursache stießen ein Pkw Skoda und ein Radfahrer zusammen. Rettungskräfte brachten den 83-jährigen Radfahrer in ein Krankenhaus. Der Sachschaden belief sich auf ca. 1.000 Euro.