Silvia Passow

Falkensee Am "Seegefelder Anger", am "Kolmarhaus" und am "Alten Finkenkrug" geben nun auch Informationstafeln Auskunft, über die Historie dieser bedeutsamen Orte der Stadt. Damit ist das halbe Dutzend voll, Falkensees Geschichte aber noch lange nicht erzählt. Deshalb werden weitere Info-Tafeln folgen.

Das historische Seegefeld mit seiner Kirche kann nun am Anger, vor Ort, erkundet werden. Bereits 1313 wurde der Pfarrer Thomas zu Seegefeld erstmals erwähnt. Über das alte Land, das Rittergut und das spätere Dorf Seegefeld gibt die Tafel Auskunft.

Das "Kolmarhaus" in der Feuerbachstraße ist das Wohnhaus der Lyrikerin Gertud Kolmar. 1943 wurde sie von den Nationalsozialisten nach Auschwitz deportiert und ermordet. Bereits 1979 wurde hier, eine inzwischen unter Denkmalschutz stehende Gedenktafel, platziert. Seit 2007 erinnern zwei Stolpersteine an Gertud Chodziesmer (Kolmar) und Ludwig Chodziesmer.

Das historische Finkenkrug wurde erstmals 1710 erwähnt, die Gastwirtschaft "Finkenkrug" fand sogar Eingang in die "Wanderungen durch die Mark Brandenburg", geschrieben von Theodor Fontane. Das Haupthaus der Hofanlage ging im April 1945 in Flammen auf.

2011 wurde die erste historische Info-Tafel aufgestellt. Sie erzählt die Geschichte des Landjugendheimes und dreier sehr mutiger Frauen, die dort ihre Spuren hinterließen. Sie steht, zusammen mit einem Gedenkstein, am Havelländer Weg. Und auch vor dem Rathaus der Stadt erzählen zwei Info-Tafeln von der Geschichte des Bodens, auf dem der Besucher steht.

In den kommenden Jahren ist die Aufstellung weiterer solcher Tafeln geplant, erklärt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage. In Vorbereitung befänden sich derzeit die Informationstafeln zum "Naturlehrpfad Bredower Forst", den "Acht Eigenheimen in Finkenkrug" und dem "Erholungsgebiet Falkenhagener See". Der Fachbereich Kultur und das Team des Museums und der Galerie Falkensee zeichnen sich für die Entwicklung der Texte und die Zusammenstellung der Fotos verantwortlich. Neben ausführlichen Informationen vor Ort auf den Tafeln haben Interessierte auch die Möglichkeit, über einen abgebildeten QR-Code auf die Internetseite www.geschichte-falkensee.de zu gelangen, die Informationen bündelt und sie beispielsweise auch in englischer Sprache darstellt.