Große Vorfreude: Bürgermeisterin Ines Hübner (links) übereichte Yvonne Scherdin und ihrem Team Maxi Spanka (hinten links) und Julia Mader den symbolischen Schlüssel. Nun kann der Rückzug in die neuen alten Oase-Räume beginnen. © Foto: Stadt Velten

HGA

Velten (MOZ) Nach fast einem Jahr Bauzeit ist dem Team des Veltener Jugendclubs "Oase" am Mittwoch symbolisch der Schlüssel für die grundsanierte Einrichtung übergeben worden. Die Wiedereröffnung wird aber erst im September gefeiert.

"Wir sind voller Vorfreude, dass wir nun endlich wieder zurückkehren können. Das Haus ist so schön geworden", sagte Clubchefin Yvonne Scherdin. Im sanierten und modernisierten Innenbereich hat sich bereits die Putzkolonne für die kommenden Tage angemeldet, die letzten Handgriffe an der Schließanlage sind erledigt, der große Billardtisch im neuen erweiterten Aufenthaltsraum steht schon an Ort und Stelle.

Im vorderen Außenbereich sind noch Bagger unterwegs: Hier wird momentan der komplett neu gestaltete Spiel- und Sportbereich angelegt. Nestschaukel, Graffitiwände, Ganzkörpertrainer und Calisthenics-Anlage mit farbigem Fallschutz verteilen sich großzügig über das Gelände, Rasenflächen werden dazwischen angesät. "Hier werden sich die Kinder und Jugendlichen definitiv wohlfühlen", glaubt Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Insgesamt investiert die Stadt in die Sanierung des Gebäudes und der Außenanlage 1,26 Millionen Euro.

Feierlich eröffnet wird die Oase mit geladenen Gästen am Freitag, 11. September, ab 17 Uhr. Offiziell heißt das Team der Oase die Kinder und Jugendlichen wieder ab Dienstag, 15. September, mit seinem regulären Angebot in der Breite Straße 53a willkommen.