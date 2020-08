Tilman Trebs

Lehnitz (MOZ) Auf einem Grundstück im Inselweg in Lehnitz ist bei einer Kampfmittelsuche ein metallischer Gegenstand in einer Tiefe von viereinhalb Metern im Boden festgestellt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) wird klären, ob es sich bei dem Gegenstand um eine Bombe handelt, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag in Oranienburg mit. In der Gegend wurden bereits mehrere Bomben geborgen.

Kampfmittelexperten wollen die Gegenstand nun mit dem UltraTEM-Verfahren untersuchen, um eine Aussage zur geometrischen Form des Fundstückes treffen zu können. Das Ergebnis der Untersuchung wird in der Woche ab dem 7. September erwartet.

"Sollte sich der Verdacht erhärten, dass es sich um eine Bombe handelt, muss nach Empfehlung des KMBD unverzüglich der besonders gefährdete Bereich rund um den Fundort geräumt werden", sagte Stadtverwaltungssprecherin Eike-Kristin Fehlauer am Donnerstag. Dies würde 19 Grundstücke mit etwa 30 Personen betreffen. Sie wurden bereits von der Stadtverwaltung informiert.

Anschließend müsste der Gegenstand freigelegt werden. Dazu würde unter anderem ein Spundwandkasten in die Erde eingegraben werden und das Grundwasser abgesenkt werden. "Weil es sich dabei um ein komplexes technisches Verfahren handelt, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch kein genauer Zeitplan benennen", so die Stadtverwaltungssprecherin. Die betroffenen Anwohner müssen sich nach ersten Schätzungen darauf einstellen, mehrere Wochen in einer alternativen Unterkunft unterzukommen. Die Stadtverwaltung wird die Anwohnerinnen und Anwohner unterstützen.

Auch mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung ist die Stadt bereits in enger Abstimmung. Momentan werden verschiedene Möglichkeiten geprüft, wie der Bereich um den Fundort des Gegenstandes gesichert werden kann. Eine Sperrung des Oder-Havel-Kanals, so wie im Frühjahr vergangenen Jahres, soll vermieden werden.