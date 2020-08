Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) Am Löhmer Haussee in Werneuchen (Barnim) ist eine Handgranate gesprengt worden. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Sie wurde bei einer kurzfristig angesetzten Suche des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) am Dienstag im Wasserbereich der Badestelle entdeckt und tags darauf beseitigt.

Die Suche des KMBD hat zudem ergeben, dass noch weiterer Handlungsbedarf bestehe. Heißt: Es wird noch mehr Munition im See vermutet. Die Abstimmung darüber, wann die Munitionssucher erneut aktiv werden, laufen bereits. Zunächst muss die Finanzierung geklärt werden.

"Für eine generelle Sperrung des Löhmer Haussees gibt es laut Einschätzung der Experten keinen Anlass", teilte die Stadtverwaltung mit. Das Rathaus ruft jedoch alle Badegäste und Bürger zur "besonderen Umsicht am beziehungsweise im Löhmer Haussee" auf.

In letzter Zeit hatten sich die Munitionsfunde an der Badestelle gehäuft. Allein in den ersten Augustwochen gab es nach Angaben des KMBD bereits drei davon am Löhmer Haussee. Diese wiederholten Funde führten zur aktuellen Suchaktion des Kampfmittelräumdienstes, die prompt den nächsten "Volltreffer" nach sich zog. Die nun gefundene Handgranate war russischer Bauart, heißt es, genau wie zuvor die anderen.

Als möglicher Grund für die aktuelle Häufung der Munitionsfunde gilt der Rückgang des Wasserpegels im Uferbereich.