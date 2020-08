Siegmar Trenkler

Barsikow (MOZ) Die Suche nach den Ursachen für den Brand an der Umladestation der Abfallwirtschafts-Union (AWU) in Barsikow läuft. In der Lagerhalle in dem Wusterhausener Ortsteil war am Mittwochnachmittag wie berichtet ein Feuer ausgebrochen. Dieses hat nach Polizeiangaben einen Sachschaden von schätzungsweise 50 000 Euro angerichtet.

45 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wusterhausen, Dessow, Lögow, Neustadt und Dreetz waren am Mittwoch erforderlich gewesen, um des Feuers in der Anlage Herr zu werden. In dieser wird Papier und Pappe gelagert.

Kriminaltechniker haben den Brandort am Donnerstag eingehend untersucht. Dabei wurden auch Drohnen eingesetzt, um einen besseren Überblick über die 80 mal 30 Meter große Halle zu bekommen. Im Ergebnis der Untersuchungen konnten sowohl eine Brandstiftung als auch ein technischer Defekt als Ursache ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zum Auslöser des Brandes, der wegen einer großen Rauchsäule kilometerweit sichtbar war, gehen indes weiter. Für die Arbeit des kreislichen Abfallentsorgers hat der Brand keine so gravierenden Auswirkungen, dass es für die Einwohner in Ostprignitz-Ruppin spürbar werden könnte. Wie AWU-Geschäftsführer Matthias Noa am Donnerstag erklärte, sei die Umladestation trotz des Feuers einsatzbereit. "Die Abfallentsorgung im Landkreis ist weiterhin gewährleistet", versicherte er.