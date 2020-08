BLP

Steinhöfel Am Donnerstag endete die Autofahrt einer Frau in Steinhöfel, Landkreis Oder-Spree, abrupt an der Mauer einer Kirche.

Die Frau war gegen 13.40 Uhr mit ihrem Pkw aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug rammte die Kirchenmauer, ein gemauerter Pfeiler stürzte um, ein Loch riss in die Mauer. Die Frau flüchtete zu Fuß Richtung zu Hause. Die Polizeibeamten trafen sie dort an. Bei Unfallfahrerin wurde ein Blutprobe angeordnet, offensichtlich war sie alkoholisiert.