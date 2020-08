BRAWO

Brandenburg Der Lotsendienst im TGZ Brandenburg an der Havel bietet vom24. bis 26. August, jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr, den nächsten Workshop für Gründungsinteressierte an. Der Lotsendienst hilft, eine Gründung sorgfältig vorzubereiten, zu planen und in die Praxis umzusetzen. Den zukünftigen Unternehmern/innen entstehen dabei keine Kosten, da das Projekt mit Landes- und EU-Mitteln finanziert wird.

Es wird um Anmeldung gebeten: telefonisch unter 03381-381630 oder per E-Mail an lotsendienst(at)tgz-brb.de