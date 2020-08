Britta Gallrein

Schönow Das ist doch mal ein richtiges Schmankerl zu Beginn. Zum Auftakt der neuen Saison treffen in der Kreisoberliga gleich die beiden großen Favoriten aufeinander. Am Freitag um 18 Uhr empfängt Rot-Weiß Schönow die Mannschaft von BW Leegebruch. Nach dem Aufstieg von Einheit Zepernick und dem SV Oberkrämer, die die vergangenen Saison in der Liga dominiert hatten, könnten nun Leegebruch (Dritter) und Schönow (Vierter der vergangenen Saison) den Aufstieg unter sich machen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir das Auftaktspiel bekommen haben", sagt Schönows Trainer Tobias Robel. "Und dann noch gleich so eine Partie – das ist schon klasse." Die Schönower freuen sich auf viele Zuschauer. Die Anzahl wurde allerdings Rücksicht auf die Coronapandemie auf 350 begrenzt. "Wir werden mehrere Tore öffnen und die Leute schon ab 17 Uhr auf das Gelände lassen", erklärt Robel. Auf ein Rahmenprogramm und zum Beispiel Einlaufkinder habe man beswusst verzichtet. Aber ein Bierwagen steht im hinteren Teil des Geländes bereit und der neue Grill der Schönower kommt zum Einsatz.

Aufpassen auf Torjäger

Auf dem Platz dürfte für reichlich Spannung gesorgt sein. "Leegebruch ist gleich mal ein richtiger Gradmesseer", weiß Tobias Robel. "Das ist ein sehr zweikampfstarkes, kompaktes Team."

Und vorne lauert ein richtiger Dampfhammer. Mit Thomas Guggenberger haben die Leegebrucher den Torschützenkönig der vergangenen Saison in ihren Reihen. 30 Treffer schoss der 31-jährige Stürmer, der schon für Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf in der Brandenburgliga spielte, in den 17 Partien der vergangenen Saison und erzielte damit die Mehrzahl der Leegebrucher Tore. Ihn sollte die Schönower Abwehr am besten keine Sekunde aus den Augen lassen. "Aber die haben auch insgesamt ein sehr gutes Team, sind sehr ausgeglichen", weiß Tobias Robel.

Hinter den Schönower liegen zwei letzte und sehr intensive Trainingswochen. "Die eine oder andere Blessur hat es da schon gegeben, aber zum Glück nichts Schlimmeres. Daher hoffe ich, dass am Freitag dann auch alle am Start sein können", sagt Robel.

Alle sind heißt auf die Saison

Der Schönow-Coach gibt zu: "In dieser Situation, in der man ein halbes Jahr keinen Fußball mehr gespielt hat, fühlt es sich schon anders an als vor einem normalen Start in die Saison. Aber natürlich haben jetzt alle richtig Lust, wieder zu spielen." Da die Schönower als Kreisoberligist ein Freilos für die erste Runde des Kreispokals hatten, ist es für sie das erste Pflichtspiel der Saison.

Statistik spricht für Schönow

Glaubt man übrigens der Statistik, sieht es durchaus gut aus für die Gastgeber. In zehn Spielen standen sich beide Teams in der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim bislang gegenüber. Fünfmal konnten die Barnimer gewinnen, nur einmal jubelte Leegebruch. viermal trennten sich beide Unentschieden. Einen Tipp will Tobias Robel aber nicht abgeben, gesteht er.