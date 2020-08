Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle in Frankfurt (Oder) hat sich am Donnerstag nicht weiter erhöht. Es blieb bei den aktuell 19 aktiven Infektionen, teilte Stadtsprecher Uwe Meier mit. Allerdings steht eine gemeldete Neuinfektion in Seelow in Verbindung mit den jüngsten Fällen in Frankfurt (Oder).

Am Donnerstag teilte der Landkreis Märkisch-Oderland mit, dass am Gymnasium auf den Seelower Höhen ein Kind an Covid-19 erkrankt sei. Eine siebte Klasse mit 28 Schülern wurde in Quarantäne geschickt. "Die Infektionskette in diesem Fall konnte klar zu den bereits bekannten Fällen in Frankfurt (Oder) zurückverfolgt werden", hieß es von der Pressestelle des Landkreises.

Als ein Ausgangspunkt für einen Großteil der jüngsten Neuinfektionen in Frankfurt gilt eine Einschulungsfeier mit zwei Familien in Frankfurt am 8. August.

Derzeit befinden sich in Frankfurt (Oder) 129 Personen in häuslicher Isolation – zwei mehr als noch am Mittwoch. Am Sonntag sollen zudem rund 350 Schüler und Lehrer am Karl-Liebknecht-Gymnasium auf Corona getestet werden. Die Ergebnisse werden am Dienstag oder Mittwoch erwartet. Die Schule ist seit Dienstag geschlossen; neben zwei Schülern war zuvor auch eine Lehrkraft positiv getestet worden, die in mehreren Klassen Unterricht gegeben hatte. Vor allem daraus resultiert nun die hohe Zahl an Kontaktpersonen und geplanten Testungen. Zwei Klassen des Gymnasiums befinden sich in Quarantäne, ebenso eine Klasse der Astrid-Lindgren-Grundschule.

Seit Pandemie-Beginn hat das städtische Gesundheitsamt 52 Covid-19-Erkrankungen in Frankfurt (Oder) registriert.

