Fahrrad (MOZ) Hennigsdorf braucht ein Fahrradparkhaus am Bahnhof. Das ist eines der zentralen Ergebnisse einer vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg herausgegebenen Studie, die das Land Brandenburg kürzlich veröffentlicht hat. Laut dieser Studie gibt es allein am Bahnhof in Hennigsdorf bis 2030 einen zusätzlichen Bedarf von 699 Fahrradabstellplätzen – eine Größenordnung, für die sich ein Fahrradparkhaus empfiehlt. Die Stadt arbeitet bereits an Vorplanungen für einen vollautomatischen Fahrrad­turm zum sicheren Abstellen von 122 Rädern direkt am Bahnhof auf städtischer Fläche. "Will man jedoch den vom VBB ermittelten Bedarf decken, wird absehbar noch ein weiteres Fahrradparkhaus mit größerer Kapazität nötig sein", gibt die stellvertretende Sprecherin der VCD-Kreisgruppe, die Hennigsdorferin Petra Röthke-Habeck, zu bedenken.

Bislang haben in Brandenburg drei Städte Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen: Bernau seit 2014 (508 Stellplätze), Potsdam seit 2015 (557 Stellplätze) und Oranienburg seit 2018 (1 056 Stellplätze). Um den Bedarf an zusätzlichen Fahrradstellplätzen an Bahnhöfen zu decken, müsse die öffentliche Hand ihr finanzielles Engagement "vervierfachen", heißt es weiter in der Studie. "Städte und Gemeinden dürfen mit dieser Anforderung nicht alleingelassen werden."

Schon 2018 hatten die Grünen für den Bau eines Fahrradparkhauses in Hennigsdorf geworben, das sich an dem in Oranienburg orientiert. Im Stadtparlament fanden sie dafür keine Mehrheit. Vor allem die SPD beharrte auf der Entscheidung zum Bau eines Fahrradturms. Dieser hat wesentlich weniger Stellplätze. Zudem "fresse es zu viel Zeit", so eines der Gegenargumente, wenn jedes Rad einzeln per Fahrstuhl an seinen Platz gehievt wird.

Bislang gibt es deutschlandweit erst ein oder zwei solcher Bauten. Erfahrungen damit fehlen also weitestgehend. Dass die Grünen damals am Ende für den Fahrradturm stimmten, entsprach der Wahl zwischen der Taube auf dem Dach und dem Spatz in der Hand. Laut Röthke-Habeck hat die VBB-Studie nun ergeben, dass am Hennigsdorfer Bahnhof bis 2030 fast 700 neue Stellplätze benötigt werden. Daher fordert sie nun erneut ein Parkhaus für Räder, "das nicht, wie der Turm, von Technik abhängig ist und zudem Serviceleistungen wie Bewachung und ein Reparaturangebot enthält".