Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit wichtigen Informationen für den Widerstand in Warschau wird ein polnischer Offizier 1944 von London aus nach Polen entsandt. Deutsche Spione, aber auch die eigenen Leute machen die Mission zu einer lebensgefährlichen.

Jan Nowak-Jezioranski erhält einen klaren Auftrag: Im Namen der polnischen Exilregierung soll er die Landsleute in der Hauptstadt davor warnen, unüberlegt mit dem Aufstand zu beginnen. Denn der britische Premier Churchill hat kategorisch seine Unterstützung versagt und Stalins Truppen sind auch noch zu weit weg, um helfend eingreifen zu können. So simpel die Aufgabe klingt, so kompliziert erweist sie sich in der Wirklichkeit. Denn allein schon von London aus in die Heimat zu gelangen ist im letzten Kriegsherbst ein Ding der Unmöglichkeit. Hinzu kommen weitere kleine und große Hindernisse, angefangen von deutschen Spionen, die dem Offizier an den Fersen kleben bis dahin, dass der Beauftragte nicht Fahrrad fahren kann.

Ob die Odyssee des tapferen Polen historisch verbürgt ist, erschließt sich nicht während der knapp zwei Stunden. Aber Wladyslaw Pasikowski, der auch das Drehbuch geschrieben hat, will Zweifel an der Wahrhaftigkeit gar nicht aufkommen lassen. Mit kleinen persönlichen und großen staatstragenden Ereignissen fühlt sich der Zuschauer mitten in die damalige Zeit versetzt. Fiktive wie auch reale Personen haben ihren Auftritt, gleiches gilt für die Ereignisse. Sie dokumentieren zumindest sehenswert, welche Wege und Strapazen man auf sich nahm, um Nachrichten zu übermitteln. Warum der Weg des Funks nicht beschritten wurde, erschließt sich hingegen nicht ganz. Ebenso wenig, ob der Aufstand nun wegen oder trotz dieser Mission gestartet und ein Erfolg wurde. Aber, Pasikowskis Streifen soll ja in erster Linie nicht reiner Geschichtsunterricht sein, sondern auch spannende Unterhaltung bieten. Das gelingt recht gut, weil man durchaus viele Details berücksichtigte, die Kulissen stimmen und damit auch das Gesamtbild.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 114 Minuten; Verleih: Capelight; Regie: Wladyslaw Pasikowski;Philippe Tlokinski, Julie Engelbrecht, Bradley James; PL 2019