Die 14 Lesungen beim 25. Literarischen Bilderbogen

Joachim Gauck eröffnet den Literarischen Bilderbogen am 11. September in der Kulturkirche in Neuruppin. Er liest aus seinem Buch "Toleranz: einfach schwer".

Am 12. September erklärt Stefanie Stahl in der Rhinhalle Fehrbellin: "Jeder ist beziehungsfähig."

Aus ihrer ehrlichen Biografie liest die Schauspielerin Muriel Baumeister am 15. September in der Wittstocker Heilig-Geist-Kirche.

Am 23. September gibt es im Möbelhaus Wagnitz in Kyritz Kurioses aus "Das Magazin" mit Chefredakteur Andreas Lehmann.

Talklegende Hubertus Meyer-Burckhardt redet am 30. September in der Schlossbibliothek Freyenstein über die Zeit.

Die ostdeutschen Männer sind Thema der Lesung von Greta Taubert am 2. Oktober im Kloster Stift zum Heiligengrabe.

Regisseurin Doris Dörrie gibt am 9. Oktober im Kulturhaus Kyritz eine Anleitung zum autobiografischen Schreiben.

Alex Beers Krimi "Unter Wölfen" spielt in der NS-Zeit, aus dem sie am 14. Oktober in der Stadtbibliothek in Neuruppin liest.

Humorvolle Familiengeschichten gibt es bei Schauspielerin Elena Uhlig am 17. Oktober in der Heilig-Geist-Kirche in Wittstock zu hören.

Anne Siegel stellt am 28. Oktober in der Rhinhalle Fehrbellin zehn starke Frauen aus Island vor.

Geschichten von Oscar Wilde liest Schauspielerin Hannelore Hoger am 3. November in der St.-Laurentius-Kirche in Rheinsberg.

Der ARD-Reporter Björn Staschen gibt am 14. November in der Rhinhalle Fehrbellin eine "Gebrauchsanweisung fürs Camping".

Eine Liebesgeschichte schrieb der Schauspieler Steffen Schroder mit "Mein Sommer mit Anja", aus der er am 20. November in der Kreuzkirche in Neustadt liest.

Die Schauspielerin Franziska Troegner entführt die Zuhörer bei ihrer Lesung am 27. November in der Dossehalle in Wusterhausen in "Permanent trendresistent" hinter die Kulissen der Film- und Theaterwelt.

Alle Lesungen beginnen um 19.30 Uhr. Die Eintrittskarten zu zwölf, ermäßigt zehn Euro gibt es dieses Jahr nur in allen Bibliotheken im Landkreis zu kaufen.