Marco Marschall

Finowfurt (MOZ) Die schwarze Umrandung des Banners am Zaun des Bolzplatzes neben dem Schulhof soll an eine Traueranzeige erinnern. "Partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe: seit Februar 2019 seitens der Schule unerwünscht" steht da. Getrauert werde um Schüler-Café, Bolzplatz und Solarboot AG.

Das hoffnungsgrüne Plakat daneben soll Schülern versichern, dass die Jugendarbeit damit nicht gestorben ist. "Wir sind trotzdem für Euch da" ist dort zu lesen. Auch am Solarboot wird weiterhin getüftelt. Nun aber ist das erst am Nachmittag möglich, nicht wie sonst ins Angebot der Ganztagsschule integriert.

Reaktion bleibt aus

Am einst gemeinsamen Bildungscampus aus Grund- und Oberschule, Hort und Jugendzentrum sind nunmehr strenge Grenzen gezogen. Der Kooperationsvertrag zwischen Schule und der evangelischen Kirchengemeinde Finowfurt als Träger des Jugendzentrums im Ort ist Geschichte, ein Band zerrissen. Gekündigt wurde der Vertrag seitens der Kirchengemeinde. Wie Pfarrer Ulf Haberkorn erläutert, habe es sich allerdings nur noch um ein Stück Papier gehandelt. "Die Vereinbarung war zuvor vom Schuldirektor unterlaufen worden", sagt er. Daraufhin habe Haberkorn zunächst angekündigt, diesen Schritt zu gehen. Der Vertrag habe nicht mehr den Tatsachen entsprochen. Als seitens der Schulleitung keine Reaktion kam, wurde der Vertrag gekündigt. Auch daraufhin sei eine Reaktion ausgeblieben.

Die Integration der bisherigen Jugendarbeit in die Ganztagsschule ist damit passé. 480 Arbeitsstunden seien seinerseits jährlich in Zusammenhang mit Schule eingeflossen, sagt Jugendförderer Jörg Bauer, der über die Kirche als solcher angestellt ist. Für seine Solarboot AG aber sollte er plötzlich einen Maschinenführerschein vorweisen, den er nach eigenen Informationen nicht braucht. Der Offerte des Schulleiters, Bauer auch ohne den Schein für die AG zu legitimieren, folgten keine Taten.

Ein weiteres Beispiel, in dem der Träger seine Arbeit blockiert sieht, ist das geschlossene Schüler-Café. Unter anderem soll eine fehlende vertragliche Grundlage seitens der Schulleitung angebracht worden sein. Aus Sicht der Gemeindeverwaltung Schorfheide sei diese mit dem Kooperationsvertrag ausdrücklich gegeben gewesen. Auch sei der Snack-Verkauf durch Schüler keine Konkurrenz zur Cafeteria der Schule gewesen, heißt es seitens des Trägers. Er reagiert damit auf ein weiteres Argument für eine Schließung des Schüler-Cafés, das die Schulleitung angebracht habe.

"Das Schüler-Café war ein wesentlicher Faktor bei der Beruhigung der Schulpausen", sagt Schorfheides Jugendkoordinator Matthias Barsch, der diese Tätigkeit über die Volkssolidarität Barnim ausübt. Er stellt sich hinter die Kritik der Kirchengemeinde als Träger des Jugendzentrums in Finowfurt, genau wie die Gemeinde Schorfheide als Schulträger selbst.

Im Fokus dieser Kritik: Schulleiter Torsten Tappert, der sich auf telefonische Anfrage der Märkischen Oderzeitung nicht zur Problematik äußern will und auch ein persönliches Gespräch zu den Vorwürfen ablehnt. Der auf dem Trauerplakat am Bolzplatz erwähnte Februar 2019 markiert den Amtsantritt des erfahrenen Direktors, der diesen Posten schon an anderen Standorten bekleidete.

Zehn Jahre leitete Tappert die Gesamtschule in Eisenhüttenstadt, bevor er 2015 aus privaten Gründen in die Nähe von Bremen zog und Chef der Gesamtschule Schwanewede wurde. "Leiter Torsten Tappert geht im Groll" schrieb der Weserkurier über dessen Abgang nach nur einem Jahr und über Spannungen innerhalb der Schulleitung. "Eine Schule wird kollegial geleitet", stellt Tappert 2019 beim Amtsantritt in Finowfurt gegenüber der MOZ klar. Weisungen von oben herab zu erteilen, wie dies zu früheren Zeiten üblich war, sei nicht mehr zeitgemäß. "Ich will meine Kraft dafür einsetzen, die Lehrer bei ihrer Arbeit zu unterstützen", sagte der damals 53-Jährige.

Dazu passt nicht, dass vier Lehrer bereits einen Gesprächstermin im Ordnungs-, Schul- und Sozialamt der Gemeinde Schorfheide hatten. Das habe es bislang noch nie gegeben, sagt Amtsleiterin Peggy Sydow. Demnach sei das Arbeitsklima gestört gewesen. Es soll Lehrern sogar untersagt worden sein, sich an die Verwaltung zu wenden.

Inzwischen hat sich der Lehrerrat der Schule zu den Plakaten geäußert und bittet die Gemeinde, diese zu entfernen und das persönliche Gespräch zu suchen. Man sei an einer Zusammenarbeit interessiert.

Da Gespräche bislang ergebnislos blieben, hatte sich die Gemeinde Schorfheide bereits ans staatliche Schulamt gewandt. Auch Elternvertreter sind diesen Schritt gegangen und machten deutlich, dass sie "kein Vertrauen mehr in die Arbeit der Schulleitung" haben. Die Liste mit Kritikpunkten der Eltern, die dem Schulamt und der Märkischen Oderzeitung vorliegt, ist lang und geht über die bisherigen Anschuldigungen hinaus. Sie greift auch die Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum und den Wegfall von Arbeitsgruppen auf.

Gegen die Wand

Man müsse ein bestehendes System an die Wand fahren, damit etwas Neues entstehen kann, soll Torsten Tappert in einem Gespräch mal gesagt haben – ein Gespräch, an das sich die Leiterin des Ordnungs-, Schul- und Sozialamtes Peggy Sydow und weitere Anwesende noch gut erinnern. Etwas ungläubig hätten sie einander daraufhin angeschaut, aber nicht viel darauf gegeben. Glaubt man den Kritikführern, so drängt sich der Eindruck auf, als würde nun genau das passieren.

Auf eine umfangreiche Anfrage der MOZ ans Brandenburger Bildungsministerium zur Situation in Finowfurt erreicht die Redaktion am Donnerstagnachmittag folgende Antwort: "Das staatliche Schulamt war und ist derzeit mit allen Beteiligten im Gespräch, um eine adäquate Lösung im Sinne der Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Das ist ein derzeit laufender Prozess. Zu weiteren Details möchten wir im Sinne eines guten Gesprächsverlaufs keine Stellung nehmen."