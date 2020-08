Odin Tietsche

Fürstenberg (MOZ) Ein 74-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen an einer Tankstelle in Fürstenberg von einem Auto angefahren und zum Teil überrollt worden.

Wie die Polizei bestätigte, hatte ein 66-jähriger Autofahrer den Fußgänger an der Ein- und Ausfahrt des Tankstellengeländes in der Hans-Günter-Bock-Straße übersehen. Der Mann wurde unter dem Wagen einge­klemmt und musste vom Rettungsdienst und der Feuerwehr geborgen werden. Anschließend wurde er aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.