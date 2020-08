Potsdam (MOZ) Eigentlich ist ja schon das Wort völlig verwirrend: Diät! Im Alltag verbinden wir mit dem Begriff in erster Linie eine reduzierte Nahrungsaufnahme mit dem Zweck, überschüssiges Gewicht zu verringern. Im parlamentarischen Sinn wird das Wort ausgehend von der mittellateinischen Bezeichnung für "dieta" – Tagelohn – verwendet. Wenn also die brandenburgischen Abgeordneten ihre Diäten einfrieren wollen, dann verzichten sie lediglich auf die vierprozentige Erhöhung ihrer Abgeordnetenentschädigung, die sie sich eigentlich in diesem Jahr gewähren wollten. Dazu muss man wissen, dass sie erst im Februar beschlossen hatten, dass sie automatisch jedes Jahr mehr Geld bekommen.

Unsere Parlamentarier bekommen eine Grundentschädigung von 8608,01 Euro, bestehend aus einem Grundbetrag von 7604,62 Euro und aus 1003,39 Euro für Sachkosten zuzüglich 1856,86 Euro für die Altersvorsorge. Wenn sie auf eine Erhöhung verzichten, werden sie nicht hungern oder andere Einschränkungen hinnehmen müssen. Die Ankündigung ist lediglich eine solidarische Geste, weil viele Brandenburger angesichts von Kurzarbeit und drohender Arbeitslosigkeit kein Verständnis für eine Erhöhung hätten. Ein echtes "Gürtel-enger-schnallen" ist es nicht.

