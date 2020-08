Jörg Matthies

Der 8 Der 8. März und der heutige 21. August 2020 – keine ganz normalen Daten aus Sicht der Fußballer und ihrer vielen Fans auch in der Uckermark. Sie markieren das Datum der letzten Punktspiele vor dem Corona-Abbruch und nun, gut fünf Monate später, den offiziellen Wiederbeginn bei der Jagd um Punkte. Vieles hat sich in der Welt seither verändert, der Fußball stellt dabei nur einen ganz kleinen Mosaikstein dar. Er hat aber auf großer Bühne bereits bewiesen, dass er unter den neuen Bedingungen stattfinden kann.

Mit Test- und Pokalpartien hat auch die Uckermark in den letzten Wochen bewiesen: Ja, Fußball geht wieder, wenn wir uns an ein paar (machbare) Dinge halten.

Hygienekonzepte bitte einhalten

24 Altherren-Mannschaften in je sechs Partien der Großfeld- und der Kleinfeld-Liga bestreiten heute ab 18 Uhr den uckermärkischen Punktspielauftakt nach mehr als fünfmonatiger Unterbrechung. 165 Tage sind seit dem letzten Abpfiff vergangen. Es wurden keine Meister gekürt, Auf- und Abstieg sind großzügig zugunsten der meisten Mannschaften entschieden worden. Na klar, jeder Verein hatte ein Hygienekonzept zu erstellen, überall auf den Plätzen sollte man nun auf deren Einhaltung achten. Das Wichtigste aber sollte sein: Der Ball rollt wieder. In anderen Sportarten muss man darauf immer noch neidvoll blicken, was auch die besondere Verantwortung des Fußballs noch einmal hervorhebt.

Deshalb beginnt heute mit Sicherheit auch kein gewöhnliches Spieljahr. Der Modus in der ein oder anderen Spielklasse wurde den neuen Bedingungen angepasst – nichtsdestotrotz haben aber die fast 200 Fußball-Teams im größten Brandenburger Landkreis bestimmt wieder richtig Bock auf ihren Sport, auf das Treffen mit Freunden und sportlichen Kontrahenten. Zuschauer wollen wieder Tore und ihre Mannschaften kämpfen sehen, bis zum Abpfiff die Daumen drücken.

Geschrumpfte Kreisoberliga

Bei allen Veränderungen, eines bleibt gleich: Für einen Sieg gibt es weiterhin drei Punkte, bei Unentschieden je einen Zähler pro Seite. Eine Binsenweisheit. Genauso obligatorisch ist, dass Teams, Verantwortliche und Fans vor dem ersten Anstoß die Chancen für ihre Mannschaften ausloten. Bleibt es bei den Männern mit dem FC Schwedt bei weiterhin nur einer Vertretung aus unserem Kreis in der Landesliga oder kann sich eines von sieben Landesklasse-Teams an die Spitze setzen und den Aufstieg feiern? Sicher auch in Anbetracht der nicht kleiner gewordenen Konkurrenz hat sich öffentlich zu einer solchen sehr ehrgeizigen Zielstellung kein Verein bekannt. Auf Kreisebene beklagen wir zudem das weitere Schrumpfen in der höchsten Männer-Spielklasse.

Auf den "Anpfiff-Sonderseiten" der vergangenen Tage sind viele Daten und Personen vorgestellt, eigene Prognosen abgegeben worden. Ab jetzt ist Schluss mit Orakeln – es zählen wieder Tore und Punkte. In der Kreisoberliga, die jetzt übrigens (zunächst) wieder ohne zusätzlichen Sponsorennamen firmiert, gibt es tatsächlich vier Teams, die mit den gleichen Begegnungen beginnen, mit denen sie in die fast 170-tägige Pause gegangen sind: Das ewig junge Duell Heinersdorfer SV gegen Borussia Criewen stand genauso am 7. März auf dem Programm und findet diesen Sonnabend wieder statt wie das Duell zwischen SpG Parmen/Fürstenwerder und dem KSV Gollmitz.

Hoffentlich störungsfrei

Damals hatte der HSV 3:1 gewonnen, die anderen beiden Kontrahenten spielten 3:3 unentschieden. Am Sonnabend gegen 17 Uhr wissen dann alle Beteiligten, wie es diesmal ausgegangen ist.

Wünschen wir allen Teams toi, toi, toi für die anstehenden Aufgaben – die größte Hoffnung: eine hoffentlich störungsfreie Saison und schnellstmöglich wieder Fußball, wie wir ihn kennen!