Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Zum Monatsende sollen alle Personenzüge auf der gesamten Strecke der RB 60 zwischen Eberswalde und Wriezen wieder durchgehend verkehren. Der Schienenersatzverkehr und die Bauarbeiten auf der Strecke sollen dann beendet sein. Der normale Fahrplan der Niederbarnimer Eisenbahn tritt am 31. August wieder in Kraft. Die spätere Zugfahrt um 22.08 Uhr ab Frankfurt Oder verkehrt dann wieder nach dem normalen Fahrplan ab21.10 Uhr, informiert die Bahn. In der Bauzeit wurden die Bahnhöfe Niederfinow/Struwenberg und Bad Freienwalde mit neuer Signaltechnik (ESTW) ausgerüstet, sowie Brücken saniert. Dies bewirke auch, dass die Züge voraussichtlich ab dem Fahrplan 2021 zwischen Wriezen und Eberswalde schneller fahren können. Die Geschwindigkeit erhöht sich von 60 auf dann 80 Stundenkilometer.

Ab Oktober wird der Abschnitt Seelow-Frankfurt gesperrt. Grund: Gleiserneuerung sowie Oberbauarbeiten. Vom 9. Oktober bis 14. November wird auf dem Abschnitt Seelow und Dolgelin, sowie zwischen Schönfließ Dorf und Booßen jeweils knapp vier Kilometer neue Gleise und Schotter verlegt und gereinigt. Insgesamt gilt es also ca. acht Kilometer Gleis, Schotter und Unterbau zu erneuern. Gleisbett und Schienen sind sehr stark verunreinigt. Der Schotter ist mit Moos überwachsen und bietet keine gute Versickerung des Regenwassers. Die Schienen sind auch schon Jahrzehnte im Einsatz und bedürfen einer Erneuerung.