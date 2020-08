Martin Risken

Neuglobsow (MOZ) Im Rahmen ihres EU-Life-Projekts "Feuchtwälder" hat die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg im Februar und März dieses Jahres den maroden Moorsteg am Dagowsee austauschen lassen. Rund 60 000 Euro sind in die Stahl-Holz-Konstruktion investiert worden. Coronabedingt ist der Moorsteg erst am Donnerstag durch Brandenburgs Umwelt-Staatssekretärin Silvia Bender (Bündnis 90/Grüne) eröffnet worden, die auch Vorsitzende des Stiftungsrates des Naturschutzfonds Brandenburg ist. Bei einem ausgiebigen Spaziergang ließen sich Silvia Bender und einige Gäste aus der Region von Naturschutzfonds-Mitarbeiter Michael Zauft über alle Details des Projektes informieren.

Langlebig und wartungsarm

Spaziergänger und Wanderer können jetzt wieder sicher und trockenen Fußes das Moor am Dagowsee nördlich von Neuglobsow durchqueren. Ein moderner, 20 Meter langer und anderthalb Meter breiter Moorsteg ersetzt die alte Holzkonstruktion. Weil der alte Holzsteg ziemlich baufällig und bei höheren Wasserständen nicht mehr passierbar war, ließ der Naturschutzfonds eine langlebige und wartungsarme Stahl-Holz-Konstruktion errichten. Dass der Steg nur anderthalb Meter breit ist, begründete Michael Zauft damit, dass Autofahrer daran gehindert werden sollen, den Steg zu befahren. Der neue Steg, der einen Teil des Dagowsee- beziehungsweise Skulpturenrundwegs verbindet, kombiniert eine verzinkte Stahlkonstruktion mit einer Gehfläche aus verleimter Robinie. Ebenfalls aus Robinienholz wurde der beidseitige Handlauf gefertigt. Flache Rampen ermöglichen eine barrierefreie Nutzung.

Der Dagowseerundweg mit den Skulpturen und dem Moorwald sei neben dem Stechlinsee ein sehr beliebtes Ausflugsziel für die Gäste, aber auch für Einheimische und wurde durch die Errichtung des Moorsteges weiter aufgewertet, sagte Kerstin Borret als Ortsvorsteherin von Neuglobsow. Errichtet wurde der Steg von der Firma Friedrich Wasserbau und Umbauten aus Werder. Um dem Bauwerk Standsicherheit zu verleihen, sind als Gründung neun Stahlrohre bis in den Sand als standfestem Baugrund gerammt. Diese schonende Bauweise ganz ohne Betonierung habe sich bei vergleichbaren Vorhaben schon mehrfach bewährt, hieß es. Nach seiner Fertigstellung ist der Moorsteg an die Gemeinde Stechlin übergeben worden. Als Flurstückseigentümerin übernimmt die Gemeinde nun alle Pflichten wie zum Beispiel die Instandhaltung oder Verkehrssicherung.

Durch den Moorsteg lässt sich das Dagowseebruch unmittelbar erleben. Entstanden aus dem ehemaligen Kleinen Dagowsee wächst hier ein Moorwald, ein inzwischen selten gewordener Lebensraum, der besondere Arten wie die Moosbeere und den fleischfressenden Sonnentau beheimatet. Moorwälder tragen so zum Erhalt der biologischen Vielfalt bei und sind darüber hinaus wichtige Speicher für den Landschaftswasserhaushalt – eine Funktion, die gerade in Zeiten des Klimawandels bedeutend ist, erfuhren die Gäste beim Rundgang.

Im Naturparkhaus Stechlin in Menz übergab Silvia Bender einen Mittelbescheid, damit der Betrieb des Besucherzentrums durch den Förderverein und Träger des Hauses "Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide e.V." zunächst bis Jahresende abgesichert ist. Aufgrund der coronabedingten mehrmonatigen Schließung des Hauses und der dadurch fehlenden Einnahmen kann der Trägerverein den notwendigen Eigenanteil für die vom Land geförderte Bewirtschaftung des Hauses nicht erbringen.

Auch der Sauerstoffschwund im Stechlinsee war am Donnerstag ein Thema. Bender, die sich bei Prof. Dr. Mark Gessner vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei über den aktuellen Zustand des Sees vor Ort informierte, sieht den dringenden Handlungsbedarf: "Das Umweltministerium wird die Suche nach Lösungen größtmöglich unterstützen", erklärte sie.