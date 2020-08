Bühne in der Mitte, getanzt wird drum herum – das ist die Idee beim "Aware"-Festival in Werneuchen. © Foto: Christian Heinig

Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) Die Abstandsmarkierungen für die Zelte auf dem Campingplatz sind gesprayt, die 360-Grad-Tanzfläche hergerichtet – das "Aware"-Kulturfestival auf dem ehemaligen Militärflughafen in Werneuchen steht in den Startlöchern. "Die ersten Gäste kommen am Freitag um 12 Uhr", sagt Veranstalter Christoph Henrik Pankowski am Donnerstagvormittag. Insgesamt werden 600 erwartet.

Pankowski und seine "Better Life GmbH", die ihren Sitz in Berlin hat, wollen mit dem Festival auf brandenburgischem Boden, das bis Sonntag geht, zweierlei erreichen. Erstens: Die nach Oper-Air-Veranstaltungen dürstende Elektro- und House-Musikszene glücklich machen. Und zum Zweiten zeigen, wie ein Festival in Corona-Zeiten – das heißt unter den aktuellen Verordnungen und Einschränkungen – tatsächlich aussehen kann.

"Wir haben da weder Kosten noch Mühen gescheut", sagt Pankowski beim Gang über das Festival-Gelände. Es fängt bei kontaktfreien Desinfektionsspender an, die überall auf dem Gelände stehen, und geht weiter bei Duschcontainern, in denen es nur Einzelkabinen gibt, 16 für jedes Geschlecht. "Das sind die teuersten, die man aktuell bekommen kann", betont Pankowski. Mietpreis: 17000 Euro.

Auch bei den Bars und Dancefloors wird auf Abstand geachtet. Getanzt wird nicht vor der Hauptbühne, sondern drum herum, auf speziellen Flächen. "Damit sich die Leute nicht zu nah kommen", erklärt Pankowski. Festival-Mitarbeiter würden das ständig kontrollieren. Insgesamt sind 70 Helfer im Einsatz.

Dichtes Gedränge soll es auch beim Einlass nicht geben. Deshalb haben alle Festival-Besucher verschiedene "Timeslots" bekommen, zu denen sie anreisen sollen. Vor Ort wird dann auch die Temperatur gemessen. "Wer über 37,5 Grad hat, dem wird der Einlass verwehrt und er bekommt sein Geld zurück", so der Veranstalter. Außerdem bekommt jeder beim Einlass ein elektronisches Armband. Wenn das einmal aktiviert ist, darf man das Festivalgelände nicht mehr verlassen – oder man ist raus. "Nur Mitarbeiter können raus und rein", sagt Pankowski.

In Werneuchen ist die Veranstaltung, zu der coronabedingt maximal 900 Gäste zugelassen gewesen wären, nicht unumstritten. Eine Anwohnerin meldete sich telefonisch bei der MOZ. "Angesichts steigender Corona-Zahlen finde ich es nicht in Ordnung, so ein Festival zu veranstalten", sagte sie. Auch die mögliche Lärmbelästigung ist ihr ein Dorn im Auge.

Beim Thema Lautstärke hatten die Veranstalter bei der Stadt Werneuchen um eine Ausnahmeregelung gebeten – über 22 Uhr hinaus, bis 0 Uhr. Dafür gibt es aber wohl eine Absage, wie am Donnerstag aus Kreisen der Stadtverwaltung zu hören war.

Was die Einhaltung des Hygiene-Konzepts angeht, wird es zu prüfenden Blicken des Landkreises Barnim kommen, der die Veranstaltung genehmigt hat. "Der Landkreis wird sowohl vorab als auch während der Veranstaltung unangekündigt und umfassend die Einhaltung der Regeln kontrollieren", teilt die Kreisverwaltung auf MOZ-Nachfrage mit. Im Einsatz sind sowohl Gesundheits- als auch Ordnungsamt.

Auch das mediale Interesse an der Veranstaltung ist groß.Angekündigt haben sich unter anderem Brandenburg Aktuell, Welt Am Sonntag, Focus, Electronic Beats und Radioeins. Immerhin ist es eines der wenigen Festivals, die wegen Corona nicht online stattfinden, sondern analog.

Auf dem "Aware"-Festival geht es aber nicht nur um Musik und ums Tanzen. Geplant sind auch Workshops und Diskussionsrunden. In einem dieser Panels, das am Freitag um 14 Uhr vor der Kulisse eine Hangars stattfinden soll, geht es um den "Kulturbetrieb während und nach der Pandemie".Diskutieren werden dazu unter anderen die Bundestagsabgeordneten Caren Lay (Die Linke) , der Berliner CDU-Abgeordnete Christian Goiny (CDU) sowie der clubpolitische Sprecher der Berliner Grünen Georg Koessler. Auch Kulturschaffende sind dabei, so wie zum Beispiel Alexander Dettke vom Festival "Wilde Möhre".

Mehr Infos: www.aware-festival.com