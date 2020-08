Berlin Dass der Müll zu einem Problem geworden ist, darüber sind sich fast alle einig. Es nervt einfach, wenn man sich im Sommer in den Park setzen will und dann erstmal vier Kronkorken, eine Plastiktüte und drei Zigarettenstummel aus dem Gras ziehen muss. Offensichtlich kommen die Kommunen mit dem Wegräumen kaum hinterher und außerdem ist das Aufräumen teuer.

Jetzt hat sich Umweltministerin Svenja Schulze überlegt: Die Hersteller dieser Umweltsünden sollen zahlen. Klingt nur fair: Wer schon sein Geld mit Einweg-Bechern verdient, soll wenigstens seinen (finanziellen) Beitrag für das Aufräumen leisten. Fragt sich nur, ob das am Ende überhaupt was bringt. Das große Ziel muss es doch sein, den Müll zu reduzieren – egal wie. Eine Öko-Gebühr für Plastikmüllhersteller kann sicher ein Schritt in die richtige Richtung sein, aber nur, wenn dann auch die Hersteller anfangen, weniger Verpackungsmüll herzustellen. Und auch das wird nicht reichen. Die Kommunen können gerne mit dem Geld mehr Mülleimer aufstellen und Aschenbecher einrichten. Aber am Ende muss jeder selbst dran denken: Nehmt den Müll gefälligst wieder mit.