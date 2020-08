Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Für ehrenamtlich Engagierte gibt es seit Mai nun auch im Landkreis Oder-Spree einen eigenen Stützpunkt. Claudia Bartel betreut den Anlaufpunkt, der der Stabsstelle Stärkung des ländlichen Raums zugeordnet ist. Sie sieht sich als Vermittlerin und Türöffnerin für Aktive und diejenigen, die es werden wollen. Stellenvermittlung läuft aber weiter über die Agenturen in Eisenhüttenstadt (Agentur für Engagement), Beeskow (Ehrenamtszentrum), Fürstenwalde (Freiwilligenzentrum) und Erkner (Freiwilligenagentur).

"Engagement sichtbar machen"

Claudia Bartel stammt ursprünglich aus Frankfurt (Oder), aber zog zum Studium der Publizistik und Politikwissenschaft nach Mainz. Nach Auslandserfahrungen in der Türkei und Frankreich, Abschluss und ersten Berufserfahrungen zog es sie vor einigen Jahren zurück in ihre Heimatregion. Nun lebt sie in Eisenhüttenstadt, ist in einer Tanzgruppe und – bis zu Pandemie-Beginn – in der Altenbetreuung aktiv.

"Für mich ist Ehrenamt nicht nur der klassische Beitrag zu Kultur und Gesellschaft, sondern auch wichtige Persönlichkeitsarbeit – sowohl für die Ehrenamtler als auch die Teilnehmenden", betont Bartel. "Es leistet einen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt, das sieht man ja besonders auf den Dörfern." Im kommenden Jahr wird Bartel auch den Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" organisieren, weil gerade das Ehrenamt Lebendigkeit und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum ausmacht.

Besonders kleine Initiativen und Aktive sind ihr ein besonderes Anliegen, da sie oft nicht über ausreichend Ressourcen verfügten, um sich im "Förderprogramm-Dschungel" zurechtzufinden. "Das ist ja ein großer Zeitfresser für Ehrenamtliche, dabei machen die das ja in der Freizeit", weiß sie. Dabei kann Bartel nun helfen und besucht dafür auch gern und oft Engagierte und ihre Umgebung vor Ort, "auch am Wochenende". Sie ist Ansprechpartnerin für alle Vereine und auch Interessengruppen, die vielleicht noch zum Verein heranwachsen wollen. Beantragen kann man bei ihr schon jetzt eine kostenfreie Rechtsberatung sowie den Mobilitätszuschuss für Ehrenamtliche im Landkreis, die für ihr Engagement viel unterwegs sind und keine anderweitige Aufwandsentschädigung erhalten. Der Zuschuss ist eine personengebundene Jahrespauschale in Höhe von 100 Euro und kann sowohl für öffentlichen Nahverkehr als auch für Benzinkosten eingesetzt werden. Für 2020 stehen Mittel für bis zu 300 Engagierte aus dem Landkreis bereit. Bei der Bearbeitung gilt in erster Linie der Wohnort, erst dann der Wirkungsort.

Karte sucht Partner

Eine weitere Unterstützung und Wertschätzung bietet die Ehrenamtskarte, die ebenfalls bei Claudia Bartel beantragt werden kann. Der Landkreis geht mit der Burg Beeskow und dem Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt voran und gewährt Inhaberinnen und Inhabern der Ehrenamtskarte eine Ermäßigung auf den Eintrittspreis. Arnold Bischinger, Leiter des Kultur- und Sportamtes im Landkreises, betont dazu: "Das Ehrenamt erhält als Kitt unserer Gesellschaft damit auch finanzielle Wertschätzung." Weitere Partner für die Ehrenamtskarte werden nun noch gesucht: Denkbar sind Einzelhandel, Gastronomie, Anwälte aber auch Handwerker.

Kontakt: Tel. 03366 351612, E-Mail claudia.bartel@l-os.de, Sprechzeiten (wegen Corona nur mit Voranmeldung) dienstags 10 bis 12 Uhr, donnerstags 10 bis 18 Uhr im Schneeberger Weg 40; Antragsformulare und Infos auch online unter www.l-os.de/engagement-stuetzpunkt