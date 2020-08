Tilman Trebs

Germendorf (MOZ) Die acht Chihuahua-Welpen, die am vergangenen Wochenende auf dem Parkplatz am Tierpark Germendorf im Kofferraum zurückgelassen wurden, sind trotz Protesten zurück bei ihrer Familie. Das teilte die Verwaltung des Ilm-Kreises in Thüringen amDonnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

"Das Veterinäramt hat ein Tierhalteverbot geprüft", erklärte eine Sprecherin. Die Maßnahme werde aber nicht ergehen, "weil die Anforderungen, die an ein Tierhalteverbot gestellt sind, nicht erfüllt sind". Die Tierhalterin werde aber Auflagen erhalten, die von der zuständigen Veterinärbehörde in Thüringenturnusmäßig kontrolliert werden.Sonstige Strafen vom Ilm-Kreis drohen der Familie nicht."Strafanzeige wird seitens der Polizei in Brandenburg gestellt. Hierüber sind wir informiert worden. Entsprechend ahnden wir nicht", heißt es in der Erklärung weiter.

Die vierköpfige Familie aus Thüringen hatte am vergangenen Sonntag den Tier- und Freizeitpark in Germendorf besucht. Die acht Hunde blieben im Auto, obwohl die Außentemperaturen bei deutlich über 30 Grad Celius lagen. Die Tiere hielten sich in Boxen auf, die sich zum Teil unter Plastiktüten und Gepäckstücken befanden. Die Fenster des Autos waren nur einen Spalt breit geöffnet. Passanten verständigten Polizei und Feuerwehr, die die Tiere aus dem bereits stark aufgeheizten Fahrzeug retteten. Die Hunde waren danach zunächst zur Oranienburger Feuerwache und dann ins Tierheim nach Tornow gebracht worden.

Das Veterinäramt des Landkreises Oberhavel hatte das Verfahren noch am Wochenende an die Kollegen in Thüringen übergeben. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Die Vorsitzende des Tierschutzvereins Oberhavel, Ellen Schütze, hatte nach dem Vorfall in Germendorf ein "grundsätzliches Tierhaltungsverbot" bei solchen Vergehen gefordert.