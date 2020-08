Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Regionale Vermarktung, faire Preise und Löhne in der Landwirtschaft sowie Versorgungssouveränität, das sind Ziele, für die sich die agrarpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Kirsten Tackmann, seit Jahren einsetzt.

Wie regionale Kreisläufe in der Praxis funktionieren und wo Politik nachsteuern muss, das wollte die Politikerin bei ihrer Sommertour durch die Uckermark vor Ort erleben und besuchte dabei die Firma Hemme-Milch in Schmargendorf.

Konsequent regional

Gunnar Hemme hat hier zu seiner Hofmolkerei mit Direktvermarktung auch den benachbarten Landwirtschaftsbetrieb mit Milchviehhaltung übernommen. "Wir produzieren vom eigenen Futter über die eigenen Kühe, die eigene Molkerei bis zur Vermarktung in regionalen Kreisläufen mit kurzen Wegen ", erklärt Gunnar Hemme sein Konzept.

12 bis 13 Millionen Liter Milch pro Jahr werden in der Hofmolkerei verarbeitet. "So viel verarbeitet Müller Milch in nur einer Schicht", macht Gunnar Hemme den Unterschied zum Großkonzern deutlich. Neben der eigenen Milch beliefern auch benachbarte Landwirte aus Criewen, Görlsdorf, Welsow, Flemsdorf und Parstein ihre Milch nach Schmargendorf, zu fairen Preisen. Eigenversorgung, Haustürvermarktung, Direktbelieferung des Einzelhandels und Hofladen machen Hemme unabhängig von Preisdumping, globalen Lieferketten und Zentrallagern, was sich gerade in der Corona-Krise sehr bewährt habe. Sein Prinzip der gläsernen Molkerei, wo der Verbraucher direkt den Weg der Milch von der Kuh in die Flasche verfolgen und Landwirtschaft hautnah erleben kann, sorgt für Transparenz und Vertrauen. Gleichzeitig bietet er mit Milchcafé, offenem Stall, Archehof, Bauerngarten und Erlebnispfad auch touristische Attraktionen. Noch in diesem Jahr soll ein neuer artgerechter Strohstall als Abkalbstall gebaut werden, wo Besucher die Tiere noch besser beobachten können.

Für Kirsten Tackmann, studierte Tierärztin, ist das ein Modell der Zukunft. "Das ist ein tolles Projekt, das vernünftige Landwirtschaft, vernünftige Vermarktung, soziale Verantwortung, Tierwohl und Regionalität vereint. Wir müssen regionale Wertschöpfung aus der Landwirtschaft für ländliche Regionen stärken." Die Corona-Krise und der Tönnies-Skandal habe einmal mehr deutlich gemacht, wie abhängig und erpressbar Wirtschaft und Politik von einigen wenigen Großkonzernen geworden sei, so Tackmann. "Das Agrarmodell der billig produzierten Rohwaren, die rund um den Globus gekarrt werden, ist für mich ökonomisch, ökologisch und sozial gescheitert. Davon profitieren nur die Großkonzerne und Supermarktketten. Was wir brauchen, ist eine Versorgungssouveränität und faire Preise für Erzeuger, damit man auch in der Landwirtschaft von seiner Arbeit vernünftig leben kann. "Wir müssen die Wertschöpfung vom Anfang bis zum Ende kritisch betrachten, einschließlich der Lieferketten und Geldverteilung. Es ist nicht hinzunehmen, dass durchschnittlich nur 13 Prozent des Preises beim Erzeuger bleiben."

Gerade die Milchproduktion stehe erneut vor einer Krise. "Der Milchmarkt steht unter massivem Druck und verschärft die Notlage vieler Milchviehbetriebe. Für einen Liter Milch erhalten die Landwirte zurzeit im Durchschnitt etwa 32 Cent. Damit fehlen laut einer Studie des Büros für Agrarsoziologie etwa 14 Cent pro Liter Milch zur Deckung der Erzeugungskosten", kritisiert die Politikerin. Auf ihre diesbezügliche Anfrage an die Bundesregierung bekam Kirsten Tackmann lediglich zur Antwort, dass der Markt das richten müsse. "Wenn die Bundesregierung ihre Verantwortung zur Regulierung nicht wahrnimmt, opfert sie die Milchviehhaltung in unserem Land auf dem Altar der Dumpingpreise. Das ist sozialer, ökologischer und ökonomischer Irrsinn", so Tackmann. Die Linke fordert eine strategische Neuausrichtung der Lieferkette beim Lebensmittel Milch auf Versorgungssicherung mit regionaler Wertschöpfung und stabilen, kooperativen Wirtschaftskreisläufen. Deshalb informierte sich Kirsten Tackmann auch erneut bei Hemme-Milch in Schmargendorf, welche Erfahrungen hier gemacht werden, aber auch, wo Politik im Weg steht. "Wir wollen eine Politik, die ermöglicht, noch besser wäre eine Politik, die unterstützt."