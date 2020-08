Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Bauausschuss soll sich in einer Sondersitzung mit der Entwicklung der Oranienburger Innenstadt beschäftigen. Den entsprechenden Antrag kündigte der CDU-Stadtverordnete Christian Howe an. Ein Antrag der SPD-Fraktion zur Entwicklung der Bernauer Straße und Rungestraße fand im Bauausschuss am Mittwochabend keine Mehrheit. Zuvor hatten sich die Gremienmitglieder darauf verständigt, in einer Sondersitzung die Entwicklung der gesamten Innenstadt zu betrachten und dabei auch Schlossplatz und den zu entwickelnden Fischerkiez zu betrachten.

Burkhard Wilde (SPD) bestand trotz dieser Einigkeit auf Abstimmung des SPD-Antrags. "Wir müssen die enorme und wachsende Kaufkraft in Oranienburg binden", sagte Wilde. Dazu sei zu prüfen, wie die Bernauer Straße attraktiver gestaltet werden könne. Zuvor hatte Lisa Wagner (SPD) mögliche Veränderungen skizziert. Die Bernauer Straße könnte verkehrsberuhigt oder zur Fußgängerzone werden. Es sei über mehr Sitzmöglichkeiten und eine bessere Beleuchtung nachzudenken. Bei der Entwicklung seien die Händler einzubeziehen. Die Händler der Innenstadt würden den SPD-Antrag unterstützen, sagte Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn.

Planung soll jetzt starten

Christian Howe erinnerte an den Beschluss zu Informations- und Diskussionsveranstaltungen, die zur Entwicklung von Schlossplatz und Fischerkiez stattfinden sollen. Zuvor hatte der sachkundige Einwohner Malte Reimer noch nach Terminen dazu gefragt und war vom Ausschussvorsitzenden Olaf Bendin (SPD) barsch abgewiesen worden. Ob er denn eigene Ideen vorgelegt habe, fragte Bendin zurück, wohlwissend, dass damit die Stadtverwaltung beauftragt ist.

Lisa Wagner konzentrierte sich lieber auf die drängenden Probleme. Es sei jetzt die richtige Zeit, mit der Planung zu beginnen und dazu anfallende Kosten in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Andere Städte hätten es vorgemacht und mit kleinen, individuellen Läden und attraktiver Gastronomie ihre Zentren belebt. Dazu solle es einen Stadtdialog und einen begleitenden Runden Tisch geben.

Auch Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilose) sagte, es sei nun "genau der richtige Zeitpunkt", um über die wichtigen Themen zur Stadtentwicklung zu sprechen. Er nannte dabei auch einen Wiederaufbau des Hotels Eilers gegenüber dem Schloss, einen Ergänzungsbau für die Verwaltung und eine weitere Havelbrücke. "Das alles ist für die Stadtentwicklung sehr wichtig", so Laesicke.

Im Finanzausschuss sagte der Stadtverordnete Björn Lüttmann (SPD), dass man die Bernauer Straße "nie losgelöst" von der übrigen Innenstadt betrachten könne. Die Straße und ihre Einzehändler benötigten aber jetzt schnelle Hilfe.Doch auch der Finanzausschuss lehnte den Antrag mehrheitlich ab.