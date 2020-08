Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Der Bau einer neuen Kindertagesstätte am Liebenwalder Ausbau in Zehdenick verzögert sich erneuert. Ursprünglich sollte das Neubauvorhaben Ende des Jahres weitgehend abgeschlossen sein. Ob der Terminplan eingehalten werden kann, ist allerdings mehr als fraglich. "Aufgrund eines sehr schlechten Braugrundes kommt es zu zeitlichen Verzögerungen", räumte Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) auf Nachfrage dieser Zeitung ein. "Es war vorab nicht zu erkennen, dass es zu solchen Schwierigkeiten mit dem Boden kommt. Kritisch zu sehen ist, dass die Torfschicht nicht stetig ansteigt, sondern unterschiedliche Schichtdicken aufweist und somit eine Einbindung in tragfähigen Boden nicht exakt ermittelt werden kann. Dies konnte man anhand der Bodenuntersuchungen nicht entnehmen", so Kronenberg. Das hat Auswirkungen auf das statische Konzept für die Bohrpfahlgründung.

Bei der ersten Belastungsprüfung von fünf Probepfählen wurde festgestellt, dass die gewünschte Prüflast nicht im Baugrund abgeleitet werden konnte. "Dies hat zur Folge, dass es zu einer weiteren zeitlichen Verzögerung kam, weil die Pfahlstatik neu berechnet werden musste. Die neu berechneten Pfähle wurden zwischenzeitlich gesetzt. Ein Prüfergebnis liegt noch nicht vor." Wie groß der zeitliche Verzug ist, ließ Kronenberg offen. Mit dem Neubau sollen dringend benötigte Kita-Plätze in Zehdenick geschaffen werden