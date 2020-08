Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Mit phänomenaler Fresslust fallen sie über den Baum her, holen sich die süßesten Früchte. Ganze Schwärme rauben an einem Tag die Ernte. Gemeint sind die Stare, die Kirschendiebe schlechthin. Doch wer geglaubt hat, dass danach alles sicher ist, der irrt. Zurzeit sieht man Stare auch Apfelbäume plündern oder Birnen anpicken. Sie holen sich nach Berichten von MOZ-Lesern auch Brombeeren und andere Dinge aus den Gärten.

Auch Schlehen und Brombeeren

Sind die Räuber in diesem Jahr besonders fressgierig? "Nein", lacht Martin Flade, Chef des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin. "Sie sehen nur in diesem Jahr ein schönes Angebot und sagen Danke." Danke für den gedeckten Tisch. Stare würden zunächst die Kirschen bevorzugen, weil die Früchte am praktischsten zu erbeuten seien. Doch auch Brombeeren, Pflaumen, Schlehen, Schneebeeren würden gern genommen. "Kurios ist, dass sie nicht über alle Bäume auf jedem Grundstück herfallen, obwohl die Früchte weithin leuchten", sagt Martin Flade. Er beobachtet das auch im eigenen Garten, wo ein Kirschbaum mit traumhaften Kirschen regelmäßig verschont bleibt.

Ursache für die auffälligen Star-Attacken in Gärten könnte der gute Bruterfolg in diesem Jahr sein. Die meisten Elternpaare hätten bereits zwei Jahresbruten aufgezogen. Und die haben Hunger. Und weil der Star gern in ganzen Trupps erscheint, fällt das den Gartenbesitzern jetzt auf. Und auf den Apfel oder die Birne gekommen sind die Tiere wegen der Trockenheit. Denn normalerweise ernähren sie sich lieber von Boden, erklärt Martin Flade. Doch wenn Würmer und Kleintiere dort fehlen, geht es eben in Baumkronen auf Nahrungssuche. "Sollte die Sensation eintreten, dass es mal wieder regnet, dann suchen sie auch wieder ihre Nahrung am Boden." Aber danach sieht es gerade nicht aus.