Olav Schröder

Bernau (MOZ) Im Juli 2021 soll das Besucherzentrum für das Bauhaus-Denkmal Bundesschule Bernau fertig sein. Mit der Finanzausstattung für den Betrieb, insbesondere mit der Schaffung von Personalstellen, haben sich die Bernauer Stadtverordneten auseinandergesetzt.

Der Finanz- als auch der Stadtentwicklungsausschuss haben zwar die Bewilligung von rund 206 000 Euro klar empfohlen. Dennoch gab es auch Stimmen, die für einen behutsameren Einstieg plädierten. Daniel Sauer (CDU) verwies darauf, dass bei ähnlichen Einrichtungen nicht die Kommunen für den laufenden Betrieb und die Vermarktung eintreten, sondern das Land, der Bund oder auch Stiftungen.

Sechs Tage geöffnet

Vorgesehen ist, dass für das Besucherzentrum zwei Vollzeitarbeitskräfte und ein Minijobber von der Bernauer Stadtmarketing-Gesellschaft BeSt eingestellt werden. Etwa die Hälfte des veranschlagten Zuwendungsbedarfs soll für die Personalkosten verwendet werden. Die zweite Hälfte ist als Einmalausgaben für sogenannte Projekt- und Infrastrukturkosten wie zum Beispiel die Erstausstattung des Büros und die Entwicklung einer Besucher-App vorgesehen.

Auf dieser Grundlage wird das Besucherzentrum an sechs Tagen in der Woche geöffnet sein. In Abstimmung mit dem Eigentümer des Bauhausdenkmals, der Handwerkskammer Berlin, soll es vier kostenpflichtige Führungen in der Woche geben.

Daniel Sauer plädierte dafür, mit einem geringeren Programm und kürzeren Öffnungszeiten zu beginnen. Eine schrittweise Entwicklung sei zu empfehlen. "Wenn die Touristenbusse und Schülergruppen zahlreich kommen, ist immer noch Zeit, um beim Betrieb zuzulegen", sagte er.

Im Gegensatz dazu bezeichnete Josef Keil (SPD) den Betrag von 206 000 Euro als "mäßig und zurückhaltend". Ähnlich sieht es Sören-Ole Gemski (Linke), der auf die Einzigartigkeit des Denkmals verwies, das zum Beispiel auch nicht mit Schloss Sanssouci in Potsdam zu vergleichen sei. "Mit drei Mitarbeitern wird das Besucherzentrum in den Folgejahren nicht zu betreiben sein", prognostizierte er.

Um die Ausgaben zu senken, schlug Daniel Sauer vor, zum Beispiel auch Freiwillgendienste in den Betrieb einzubeziehen. Er erinnerte daran, dass die wachsende Stadt Bernau Pflichtaufgaben zum Beispiel bei den Schulen und Kindereinrichtungen zu finanzieren habe.

Als anerkannte Welterbestätte der Unesco hebe die Bundesschule Bernau unter den Städten um Berlin besonders hervor, sagte BeSt-Geschäftsführerin Franziska Hausding. "Diese "Strahlkraft sollten wir nicht verpuffen lassen", sagte sie und wies mit Blick auf den Zuwendungsbetrag auf die rund Zwei- Millionen-Euro-Investition in das Besucherzentrum hin. In das Gebäude sei auch das Ortsteilzentrum für Bernau-Waldfrieden integriert. Genutzt werden soll es zudem auch für Veranstaltungen von Schulen und Vereinen.

Kontrolle der Ausgaben

Dementsprechend fallen auch Begleitveranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit in den Aufgabenbereich des Personals. Immer neue Ausstellungen würden zu wiederholten Besuchen des Denkmals führen. Nicht zuletzt wies die Geschäftsführerin darauf hin, dass die Verwendung der Zuwendungen konkret festgelegt und nach dem Ende des Jahres von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert werde.