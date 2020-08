Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ein Bescheid über Feuerwehrgebühren in Höhe von 448,74 Euro ist der Auslöser dafür, dass die Stadt Fürstenwalde aktuell keine Feuerwehreinsätze in Rechnung stellen kann. Denn der Adressat wollte die Rechnung nicht zahlen und reichte Klage beim Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) ein. "Die Klage wurde hier am 10. September 2018 erhoben", teilt Gerichtssprecher Karsten Diesel mit. Die Gebühren waren festgesetzt worden, weil die Fürstenwalder Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall ausgerückt war.

Anfang dieses Jahres beschäftigte sich das Gericht mit dem Fall – und wies die Stadt mit Schreiben vom 17. Januar auf eine nicht veröffentlichte Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2014 hin. Laut dieser ist die 2013 beschlossene Feuerwehrkostensatzung von Fürstenwalde nicht vollständig mit den gesetzlichen Vorgaben vereinbar. Speziell die Tarife für die "einsatzunabhängigen Vorhaltekosten" für Fahrzeuge und Technik seien zu hoch, weil sie lediglich auf die pro Jahr geleisteten Einsatzstunden umgelegt worden sind – und nicht auf die gesamten Jahresstunden.

Was bedeutet das nun für die Stadt? "Nach dem Hinweis haben wir den Gebührenbescheid zurückgenommen", sagt Stefan Wichary, der Erste Beigeordnete. Zudem seien für Februar alle laufenden Verfahren abgebrochen worden, für die Folgemonate auch keine Bescheide mehr ausgestellt worden. Die Zahl der Einsätze, für die die Stadt seither hätte Kosten in Rechnung stellen können, liege ihm noch nicht vor.

Im Schnitt habe die Stadt in zurückliegenden Jahren 100 000 Euro aufgrund der Satzung erheben können. Wie viel Geld 2020 verloren gehe, wisse man erst, wenn die neue Satzung in Kraft tritt. Es werde vergleichsweise wenig sein, da es wegen Corona weniger Verkehr auf den Straßen und weniger Unfälle gegeben habe, erklärte Wichary. Zudem hoffe er, den Schaden über den Kommunalen Schadenausgleich als "von uns nicht erkannter Fehler" erstattet zu bekommen.

Nicht möglich sei es hingegen, für die normalerweise kostenpflichtigen Einsätze im Nachhinein eine Gebühr zu erheben. "Ohne Rechtsgrundlage kein Bescheid", sagt Wichary. Allerdings bestehe aus seiner Sicht auch nicht die Gefahr, dass von 2014 bis 2020 gezahlter Kostenersatz zurückgefordert werden könne: "Für das, was bestandskräftig war, ist Rechtsfrieden eingekehrt", erklärt der Jurist.

Ganz unabhängig von der Klage sollte die Satzung ohnehin überarbeitet werden, weil das Land Brandenburg die gesetzlichen Grundlagen geändert hat – von Kostenersatz auf Gebührenerhebung umgestellt hat. Am Mittwochabend hatten die Mitglieder des Hauptausschusses den Satzungsentwurf auf dem Tisch – und stimmten ihm geschlossen zu. Aufgrund der neuen Kalkulation wird der Kostenersatz künftig deutlich niedriger ausfallen. Laut Satzung können Gebühren beispielsweise erhoben werden, wenn ein Schaden grob fahrlässig herbeigeführt wurde, eine Brandmeldeanlage einen Fehlalarm auslöst oder ein Haustier gerettet werden muss.