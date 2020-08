Chronisch überlastet: Infolge der Corona-Pandemie kommt es in vielen Behörden zu Engpässen bei der Bearbeitung von wichtigen Servicedienstleistungen. Besonders im Fokus steht die Kfz-Zulassungsstelle in der Jüterborger Straße in Berlin-Kreuzberg. © Foto: Maria Neuendorff

Von Maria Neuendorff

Berlin Das heruntergekommene Gebäude der Kfz-Zulassungsstelle in Kreuzberg wirkt ein wenig wie sein Ruf. Die abgenutzten Holzfenster des Backsteinbaus haben schon lange keinen Anstrich mehr gesehen. Der Haupteingang ist verrammelt. Über einen Parkplatz geht es zum mit Baugerüsten eingerahmten Hintereingang. Dort warten zwei Sicherheitsleute. Wer keinen Termin hat oder zu früh ist, darf gar nicht erst hinein.

Wartebänke auf dem Parkplatz

So wird ein Pärchen aus Spandau wieder zum Warten hinaus auf ein paar noch regennasse Bierbänke geschickt. Vier Wochen haben sie auf ihren Termin gewartet. "Das war zu lang, da war das Auto schon eine Woche da", erzählt der Mittvierziger. So habe er die Zulassung über ein Autohaus machen lassen, das durch Sammelanmeldungen in der Behörde früher zum Zug kam, aber auch das Zehnfache an Gebühr, 250 statt 25 Euro für den Service nimmt. Nun wollen die Spandauer ihren gebuchten Termin wenigstens für die Abmeldung des alten Autos nutzen.

Dabei hatten die beiden noch Glück. Wer aktuell sein Auto in Berlin an- oder abmelden will, wartet nach Angaben der Innenverwaltung durchschnittlich sechs bis acht Wochen. "Die gegenwärtigen pandemiebedingten Wartezeiten sind deutlich zu lang und entsprechen nicht dem Serviceanspruch der Kfz-Zulassungsbehörde", heißt es aus der Innenverwaltung. Senator Andreas Geisel (SPD) hat deswegen am vergangenen Freitag einen "Maßnahmeplan" vorgestellt. "Die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf, dass ihnen der Staat schnell und unkompliziert die Dienstleistungen erbringt, die sie benötigen. Deswegen müssen wir mit unterschiedlichen Maßnahmen den aktuellen Bearbeitungsstau beseitigen und wieder voll funktionsfähig werden", so der Poliker. In der Kfz-Zulassungsstelle werde deshalb ab sofort auch am Sonnabend gearbeitet, um so die Wartezeiten wieder auf ein "Normalmaß" zu senken, heißt es. An den Wochenenden sollen Mitarbeiter in den Zulassungsstellen nun die liegengebliebenen Aufgaben abarbeiten. Für den Publikumsverkehr bleibt die Behörde sonnabends allerdings geschlossen. Bereits am vergangenen Sonnabend hätten über 70 Mitarbeiterin der Jüterboger Straße mehr als 2400 Vorgänge abgearbeitet.

Bis Ende August 2020 sollen so die Wartezeiten im Gewerbekundenbereich (Händler/Zulasser) mindestens halbiert werden. Im September soll die Kfz-Zulassungsstelle wieder bei den Bearbeitungszeiten von 2019 sein, die laut Innenverwaltung bei durchschnittlich einer Woche lagen. Dazu wolle man zum bewährten Online-Terminbuchungsverfahren über das Serviceportal zurückkehren. Bis Mittwoch konnten Termin-Wünsche nur per E-Mail gesendet werden. Privatkunden können künftig aber auch ihre Autos mit Hilfe des elektronischen Personalausweises an- und abmelden oder umschreiben lassen. Ab dem 10. September werde dafür die Online-Beantragung vereinfacht und sei dann auch ohne elektronischen Personalausweis möglich. Die Bearbeitung dauere nur wenige Tage inklusive Postversand, verspricht der Plan.

"Ich hatte schon Kunden, die haben online alles eingegeben und dann scheiterte es beim Bezahlen, weil das System zum Beispiel nicht mit Giropay arbeitet", sagt Torsten Schönherr. Seit 1984 betreibt er einen Zulassungsdienst gleich gegenüber von der Kfz-Zulassungsstelle. Zu ihm kommen die Kunden, die keine Zeit haben, stundenlang auf der Behörde zu sitzen und ihn deshalb damit beauftragen. "Corona ist nur vorgeschoben", sagt der 56-Jährige. In der Behörde herrschen schon seit Jahren "Horrorzustände". "Dort fehlen mindestens 50 bis 100 Mitarbeiter."

Schönherr erzählt von Hochschwangeren, die wieder weggeschickt wurden und Kunden, die verzweifelt ihr Flugticket für eine Asien-Reise in vier Wochen vorlegten und trotzdem keinen Termin bekamen. "Viele lassen inzwischen über Autohäuser im Umland ihre Autos in Brandenburg anmelden."

Dazu bekomme man seit März keine Kurzzulassungen mehr, die man zum Beispiel für Überführungen ins Ausland braucht. "Dem Amt gehen damit Millionenbeträge an Gebühren verloren und der Autokennzeichendiebstahl hat zugenommen", berichtet der Dienstleister. Wem das Nummernschild geklaut wurde oder wer ein kaputtes Frontschild umtauschen musste, sei früher einfach zum Infoschalter ins Foyer gegangen. Vor dem Lockdown sei das eine Sache von wenigen Minuten gewesen. "Inzwischen hat fast alles wieder geöffnet. Aber die KfZ-Zulassungsstelle wird geführt wie ein Knast."