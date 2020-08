Ellen Hasenkamp

Berlin Wie schnell doch vier Jahre vergehen, plötzlich stehen schon wieder Wahlen vor der Tür. Und so wie es derzeit aussieht, könnte dann wieder nicht gelungen sein, was im Bundestag von allen Fraktionen mit viel Inbrunst und seit sehr langer Zeit gefordert wird: eine Wahlrechtsrefom nämlich, die verhindern soll, dass der Bundestag, der eigentlich nur 598 Sitze hat, auf 800 Sitze und mehr anschwillt.

Die Große Koalition startet nun auf höchster Ebene einen Einigungsversuch in letzter Minute. Am Dienstag beugen sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie die Partei- und Fraktionschefs im Koalitionsausschuss über das Thema. Auf dem Tisch liegen ein Vorschlag der Union und ein Gesetzentwurf der SPD – und sie sind inhaltlich ziemlich weit auseinander. Gestritten wird über eine absolute oder flexible Obergrenze, über die Zahl von Wahlkreisen und Überhangmandaten, über die Gewichtung zwischen Listenplätzen und Direktmandaten und einiges andere mehr. Das Schwarze-Peter-Spiel hat bereits begonnen. Für tiefgreifende Änderungen reicht es nach Ansicht von SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ohnehin nicht mehr. "CDU und CSU haben in den letzten Monaten viel Zeit verspielt, weshalb es für eine grundlegende Reform knapp ein Jahr vor der Wahl mittlerweile zu spät ist", beschied er nun und forderte stattdessen eine "Übergangslösung mit einer Obergrenze für den nächsten Bundestag".

Die Zeit läuft ab

Aus den Äußerungen des obersten Sozialdemokraten lässt sich das ganze Ausmaß des Problems ablesen. Das ist zum einen der Termindruck: Bereits vor der Sommerpause hieß es, mit Beginn der Kandidatenaufstellung für die Bundestagswahl im Juni sei es zu spät für Reformen, insbesondere für den möglichen Neuzuschnitt von Wahlkreisen. In der Union wird das allerdings inzwischen nicht mehr so eng gesehen: "Das bedeutet nicht, dass es rechtlich ausgeschlossen wäre", sagt Justiziar Ansgar Heveling (CDU).

Problem Nummer zwei: Über welche Art von Lösung redet man überhaupt? Die SPD strebt für die nächste Wahl eine "Übergangslösung" an, wie Walter-Borjans sagt, um sich danach mit neuem Schwung an den großen Wurf zu machen. Ihr Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider nennt den SPD-Entwurf ebenfalls ein "Brückenmodell"; das einzige, "das eine verlässliche Begrenzung für den nächsten Bundestag garantiert". Von Übergang will die Union dagegen nichts wissen, ihr Vorschlag ist nach den Worten von Heveling darauf angelegt, "mehr als eine Wahlperiode" zu halten. Und dann ist da noch das Thema Frauenförderung: Die SPD will die Gelegenheit nutzen, das Reißverschlussverfahren für die Listenaufstellung verbindlich zu verankern. Das aber ist in der Union hochumstritten.