Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Stadtverwaltung hat vor den Mitgliedern des Bauausschusses eine Änderung der Friedhofssatzung vorgeschlagen. Künftig sollen vielfältigere Möglichkeiten bei der Grabgestaltung zugelassen werden. Vor allem bei Urnengräbern sei die Angebotspalette, die in einigen Kommunen schon genutzt werde, erheblich größer geworden, so Andrea Busse, die in Beeskow für die Friedhofsverwaltung zuständig ist. Bislang müsse sie trauernden Familienangehörigen aber Absagen erteilen, weil die geltende Friedhofssatzung bestimmte Formen von Säulen und anderen Gestaltungselementen nicht zulasse.

Die Abgeordneten äußerten keinerlei Bedenken gegen die Änderung, zumal bei allen vorgestellten Varianten auch die Standsicherheit der Steinelemente gegeben ist. Die Verwaltung wird nun eine neue Satzung formulieren und den Stadtverordneten zur Abstimmung vorlegen.

Gleichzeitig informierte die stellvertretende Bürgermeisterin Kerstin Bartelt, dass einige Teile des Beeskower Hauptfriedhofes künftig in einem Trinkwasserschutzgebiet liegen. Dessen Ausweisung treibe der Landkreis voran. Derzeit liegen dazu die Planungsunterlagen öffentlich aus. Sie können auch im Beeskower Rathaus eingesehen werden. Für den Friedhof bestehe zwar Bestandsschutz, die Stadt werde aber in den betroffenen Arealen zur Storkower Straße hin künftig keine Erdbestattungen mehr zulassen.