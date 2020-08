Jacqueline Westermann

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Folge 11 von "Dit is Brandenburg" zeigen wir, dass Rap und HipHop nicht nur Phänomene der Großstadt sind.

Deutschrap hat in der Bundesrepublik viele Gesichter und viele Facetten. Dr Anne Heinz aka Ansen erzählt, was sie am Leben in Brandenburg schätzt und wie sie die Berufe Zahnärztin und Rapperin unter einen Hut bekommt.

Presto, der bürgerlich Martin Wenzel heißt, kommt aus Oranienburg. Er setzt seine Hoffnungen in Brandenburger Talente und wünscht sich weniger Oberflächlichkeit in Rap-Texten.

Dr Heidi Süß ist Hiphop-und Männlichkeitsforscherin, sie hat zu Transformationsprozessen von Geschlecht am Beispiel der dt. Rap-Szene promoviert. In der Podcast-Folge gibt sie Einblicke in regionale Besonderheiten des Deutschrap und wie die Musikbranche und die Wissenschaft mit Sexismus-Debatten im Deutschrap umgehen.

Auch unser Kollege Oliver Jastram ist im Deutschrap als "Breichle" unterwegs. Seit er für sein Volontariat nach Frankfurt (Oder) gekommen ist, macht er die Szene in Brandenburg unsicher.

