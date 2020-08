Anja Linckus

Brandenburg. (BRAWO) Radfahren macht Kinder mobil, bringt sie aber auch in Gefahr. Gut die Hälfte aller Kinder zwischen zehn und 14 Jahren, die im Straßenverkehr verunglücken, sind mit dem Fahrrad unterwegs. Deshalb ist eine gute Radfahrausbildung für die Unfallprävention sehr wichtig. Mit dem neuen Schuljahr konnte vielerorts der Verkehrsunterricht in den vierten Klassen wieder starten, so auch auf dem Fahrradparcours an der Wilhelm Busch Grundschule. Mit dabei: der ADAC Berlin-Brandenburg und die Polizei Brandenburg, die die Grundschulen der Region seit langem bei der Verkehrserziehung unterstützen.

In der Stadt Brandenburg hat die Radfahrausbildung eine besonders lange Tradition: Seit 1991 haben in der ADAC Jugendverkehrsschule mehr als 90.000 Schüler aus der Stadt Brandenburg und dem Umland das Radfahren trainiert. Im vergangenen Jahr waren es 700 Kinder und für dieses Jahr sind noch circa 50 Termine für den Fahrradparcours geplant. Bis Ende 2017 zeichnete sich dafür Gerhard Milbradt verantwortlich. Als der sein Ehrenamt aus Altersgründen aufgab sah es zunächst düster aus um den Erhalt der ADAC Jugendverkehrsschule. 2019 dann übernahmen Andrea Lucas-Höfke und Angelika Christel das so wichtige Projekt. Damit ist für die Zukunft gesichert, dass noch viele Brandenburger Kinder für die Radfahrprüfung trainieren können. Die Präventionsbeamten der Polizei nehmen die praktische Radfahrprüfung koordiniert mit den ADAC-Trainings ab.

Manfred Voit, Vorstandsvorsitzender des ADAC Berlin-Brandenburg, besuchte in dieser Woche gemeinsam mit Polizeihauptkommissarin Ute Döpke, Leiterin des Bereichs Verkehrsangelegenheiten und Unfallprävention im Polizeipräsidium Brandenburg, das Fahrradtraining der ADAC Jugendverkehrsschule und die Radfahrprüfung durch Polizeibeamte an der Wilhelm-Busch-Schule. Und Voit kam nicht mit leeren Händen. Für die engagierte Arbeit der Jugendverkehrsschule bedankte er sich und spendete zwei neue 22-Zoll-Kinderfahrräder, damit den Fahrradparcours noch mehr Kinder ohne eigenes Fahrrad absolvieren können. Bei der Übergabe sagte er: "Ab dem zehnten Geburtstag dürfen Kinder nicht mehr auf dem Fußweg fahren, sondern müssen wie die Erwachsenen Radweg oder Straße benutzen. Dann gilt es umso mehr, die Regeln und Verkehrsschilder zu kennen, aber auch das Fahrrad sicher zu beherrschen."