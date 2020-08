red

Mittelmark Es sind 11 Bewerbungen aus dem Landkreis eingegangen, von einer Kommune über Einzelpersonen bis hin zu Initiativen. Folgende Themen sind darunter: GreenBagLady – Zero Waste Einkaufstasche; Unsere Nachhaltigkeitsprojekte; MINI-BAUM-OLOGEN initiieren Baumlehrpfad; Wildnisschule Hoher Fläming; Tag der Elektromobilität; AG Baumfreunde; Restrukturierung von Waldbrandflächen; Do It bY bike; Nuthetal erblüht; Gemeinde N und Kreislaufwirtschaft mit Terra Preta.

Die Preisverleihung findet am 12. September vormittags im Neue Energien Forum Feldheim statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 begrenzt, damit der Infektionsschutz gewährleistet ist. Nachmittags sind Führungen durch den Energie-Modellort Feldheim möglich. Anmeldung und Infos unter der 033841/65 382.