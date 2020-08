Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Wer möglichst sicher in Brandenburg leben will, muss nach Großwoltersdorf ziehen. Dort sei die Kriminalität, so berichtete Hennigsdorfs Wachenleiter Stefan Boyé am Mittwoch im Hauptausschuss, am geringsten. Die Kriminalitätshäufigkeit pro 100 000 Einwohner liege im Dorf im Norden Oberhavels bei 1 054 Fällen. Für Hennigsdorf lag diese Quote 2019 sieben Mal höher: bei 7 822 Fällen je 100 000 Menschen. Aufs Land bezogen sind es 6 841 Straftaten.

Für Boyé ist Hennigsdorf dennoch kein Hort der Kriminalität. Dass diese Rate höher liegt, habe mit den örtlichen Gegebenheiten zu tun: "Es gibt eine höhere Bevölkerungsdichte. Wir haben einen größeren Anteil an Mehrfamilienhäuser und eine durchmischtere Bevölkerung." Auch das Revier vor Ort spiele eine Rolle. Der Weg, eine Anzeige zu erstatten, sei kürzer.

2 055 Fälle von Kriminalität wurden im vorigen Jahr in Hennigsdorf aktenkundig. Das ist eine minimale Steigerung um 16 Taten gegenüber dem Vorjahr. Die Aufklärungsquote von 57,4 Prozent liegt höher als 2018 und übertrifft laut Boyé deutlich die von ganz Oberhavel.

Jede dritte in Hennigsdorf verübte Straftat ist ein Diebstahl. Rohheitsdelikte, dazu zählen Körperverletzungen, machen 17 Prozent aus. Delikte mit sexuellem Bezug tauchten 2019 22 Mal auf. Es gab einen Fall eines Totschlags.

Stark zurückgegangen ist die Zahl der Wohnungseinbrüche, die 2017 mit 78 einen Höhepunkt erreichte. "Das war ein absoluter Ausreißer", erinnert sich Boyé. Dank einer DNA-Spur konnte in Berlin ein in Hennigsdorf aktiver Serientäter gefasst werden. "Zumindest 2019 hat er noch gesessen", weist der Wachenleiter auf die gerichtlichen Konsequenzen hin.

"Wirkliche Angsträume kenne ich in Hennigsdorf nicht", stellte er generell klar. Und das betreffe auch den Postplatz. Von 2016 bis Ende Juli 2020 wurden dort 458 Delikte registriert, also etwa 100 pro Jahr. In diese Zahlen fließen aber auch alle im Einkaufscenter Ziel verübten Straftaten ein.

Im selben Zeitraum wurden um den Postplatz 31 Taschendiebstähle und 225 gestohlene Räder registriert. Hinweis: "Manche Schlösser ähneln eher Geschenkbändchen." Also: Mehr Geld ins Fahrradschloss investieren. Positiv: Stadtweit sei die Zahl der Fahrraddiebstähle von 2018 auf 2019 um fast 25 Prozent gesunken (von 174 auf 131). Boyé räumte ein, dass viele Delikte von den Betroffenen nicht angezeigt werden.

Die höhere Kriminalitätsquote auf dem Postplatz ergebe sich auch durch wenige jährlich wiederkehrende Ereignisse. "Nach den Festen wird im Umfeld Alkohol konsumiert, in der Folge kommt es auch zu Körperverletzungen. Dabei spielt das Geschehen am Döner-Imbiss am Bahnhof eine nicht unerhebliche Rolle. Die am Schluss begangenen Straftaten ereignen sich fast nur dort." René Vierkorn (CDU) regte deshalb für diesen Bereich ein Ausschankverbot von Alkohol ab 22 Uhr an. Dass der Postplatz umgestaltet worden sei, habe sich laut Boyé positiv bemerkbar gemacht. Eine bessere Beleuchtung und neue Stadtmöbel hätten Einfluss darauf, das es weniger Vandalismus gebe.

Der Anteil von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die eine Straftat begehen, sei zwar höher als in anderen Oberhavel-Kommunen. "Aber bedingt durch das Asylbewerberheim leben hier auch mehr Nichtdeutsche", erklärte Boyé. Ein Großteil der von dieser Gruppe begangenen Straftaten ereigne sich im Asylbewerberheim selbst. "Das hat eine geringe Ausstrahlung in die Stadt.", urteilte der Wachenleiter.